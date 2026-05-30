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6月幸運兒是你嗎？「3星座」迎貴人加持 好運一路旺到月底

聯合新聞網／ 綜合報導
牡羊座、天秤座與射手座6月運勢最被看好。圖／AI生成
牡羊座、天秤座與射手座6月運勢最被看好。圖／AI生成

進入6月後，不少人期待運勢迎來轉機。「搜狐網」指出，部分星座在本月特別容易獲得貴人幫助，不僅工作、感情有機會出現突破，外出時也可能遇上意外驚喜。當中以牡羊座、天秤座與射手座的運勢最受看好，好運可望一路延續到月底。

牡羊座：貴人現身助攻 機會悄悄上門

牡羊座6月的人際運勢明顯升溫，身邊容易出現願意伸出援手的貴人，可能是許久未聯絡的老朋友，也可能是剛認識不久的新夥伴。當遇到工作或生活上的難題時，往往能獲得關鍵協助，順利突破卡關局面。此外，外出時也有機會遇見意想不到的驚喜，例如聚會中認識重要人脈，或無意間發現新的發展機會，整體運勢穩步上升。

天秤座：社交魅力爆發 好運接連報到

對天秤座而言，6月是人際關係特別活躍的月份。貴人多半來自工作圈或社交場合，可能提供寶貴建議，甚至成為推動事業前進的重要助力。外出時也容易遇到令人開心的好事，像是一次偶然的對話帶來合作契機，或是在購物、參加活動時收穫意外驚喜。隨著好運接二連三出現，天秤座的心情也更加輕鬆愉快，生活充滿正向能量。

射手座：事業愛情雙旺 驚喜接踵而來

射手座本月可望迎來事業與感情雙豐收的好時機。貴人的出現不僅能協助解決眼前問題，也可能帶來全新的方向與靈感。無論是在旅途中、聚會場合，或是日常生活中，都有機會認識理念相近的新朋友，甚至因此開啟新的合作或感情機會。此外，射手座近期也容易迎來意外收穫，像是額外進帳、困擾已久的問題獲得解決等，讓整個6月充滿驚喜與期待，為未來展開嶄新篇章。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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