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芒種不是只忙種田 民俗專家曝「送烏梅汁」也能招貴人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
節氣芒種在6月5日，代表「行動與播種」。圖／AI生成
節氣芒種在6月5日，代表「行動與播種」。圖／AI生成

2026年芒種節氣將於6月5日晚間11時48分到來，命理師柯柏成表示，芒種是古代農作最忙碌的節氣之一，象徵「行動與播種」，建議民眾把握時機主動出擊；他也推薦「青梅迎貴」開運法，透過分享梅子飲品廣結善緣，並點名屬豬、屬猴女性可藉由清掃廚房灶台與門窗提升財運。

柯柏成指出，芒種是二十四節氣中的第九個節氣，「月令七十二候集解」記載「有芒之種穀可稼種矣」，代表有芒作物已成熟待收，同時也是晚穀、黍、稷等夏播作物播種最繁忙的時期，因此古人特別重視芒種節氣。

他表示，芒種講求「順勢而為」，若近期有轉職、談加薪、催訂單、推動合作或學業規畫等，都適合在交節氣後盡快行動，「主動出擊最容易見效」。

在民俗開運部分，柯柏成引用「三國演義」中「曹操煮酒論英雄」典故，指出青梅煮酒的場景正發生在芒種時節，因此推薦民眾可購買青梅、桑葚煮湯，或分送烏梅汁飲料給親友，象徵吸引貴人與廣結善緣。

他說，梅子在此時正值成熟季節，除了有祛暑、生津寓意，也代表英雄氣概與成就大事的象徵，但「不能獨享」，必須與身邊親友分享，才有助累積人脈與貴人運。

此外，柯柏成也提到，芒種交節氣後適合進行大掃除，尤其應加強清理廚房灶台與門窗，依民俗說法，屬豬、屬猴女性有助提升財運。

談及傳統文化，他指出芒種也有「送花神」習俗，自農曆二月二迎花神後，到了芒種百花逐漸凋零，古人會設宴祭餞花神。「紅樓夢」中便詳細描寫相關場景，林黛玉「葬花吟」情節也與芒種節氣有關。

柯柏成最後引用「孫子兵法」「其疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山」，鼓勵民眾把握時機、順勢而行，「忙而不茫、有種皆得」。

節氣 芒種

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