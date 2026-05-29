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月亮入天蠍！4星座將面臨情感課題...巨蟹別再沉默、他要學會放手

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師指出月亮進入天蠍的這段期間，4星座將會迎來感情上的課題。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師指出月亮進入天蠍的這段期間，4星座將會迎來感情上的課題。圖／AI生成

近日月亮正式進入天蠍座，代表每個人的情緒會被放大，容易因為一句話而反覆揣摩對方想法。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出月亮進入天蠍的這段期間，4星座將會迎來感情上的課題，會重新理解什麼是愛、並審思伴侶的安全感。請參考太陽、上升星座。

巨蟹座／別再假裝自己沒事

近期巨蟹座會變得十分敏感，容易被對方一句話或反映影響，進而擔心自己不被珍惜，巨蟹座習慣以沉默來代替回答，常常把人推開，這段期間請把心裡地委屈好好說出來，當你願意坦言內心時，對方才會知道你真正需要什麼，很多關係只需要誠實的對談，彼此的感情才會進一步加深。

天秤座／愛不是互相控制

天秤座近日會有不平衡感，很在意對方的交友圈、訊息，擔心自己是否不重要，你最大的課題是希望親密但擔心失去自由，這段期間，請重新理解心中的安全感，真正穩定的關係不是互相控制，而是讓彼此都有空間，感情世界上如果你學會放鬆，關係自然更自在。

雙魚座／溫柔也需要底線

雙魚座這段期間容易因為感情感到疲憊，你總習慣過於在意別人的感受，在自己受傷時還想著別人，委屈會慢慢浮現，真正健康的感情是互相的，這段時間你會越來越清醒，會主動思考讓你內耗的兩性關係是否有維持的必要，這個改變不是冷漠，是真正為自己的情緒負責。

雙子座／深度對話拉近距離

近期雙子座會感受到對方變得特別敏感，本來是小事卻被放大討論，對方更會不斷追問你的想法，而雙子總習慣用玩笑化解危機，常常會轉移話題，這段日子請認真回應感情，不可以說一句「你想太多了」就帶過，而是要真正放下戒備，走進彼此的心裡，真正成熟的戀愛是互相了解的，只有坦誠相對才能長久。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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