6月星座財運TOP5出爐！雙子有意外進帳跟分紅 第一名爽賺整個月

六月的天氣越來越熱，大家的心情是不是也跟著浮躁起來？先別急著抱怨電費變貴，這個月的大環境可是藏著滿滿的賺錢契機！有的人只要在辦公室乖乖打卡就能迎來升職加薪，有的卻是出門溜個狗也能撿到好康。我們這次特別整理出六月份在不同領域吸金功力最強的五大霸主。想知道自己有沒有機會在年中幫荷包大進補，順利實現財務自由的夢想嗎？趕快來看看這份名單，說不定你就是下一個幸運兒！

TOP 5：天秤座

天秤座在合作這件事上，有一個別人複製不來的能力，容易讓兩邊都覺得自己賺到了。談合作最難的地方不是找到對象，而是讓對方願意坐下來、願意讓步、願意長期走下去，而這件事天秤做起來幾乎是輕而易舉。六月份適合推進那些談了一段時間還沒定案的合作，或是主動去找一個能互補的夥伴一起做某件事。這個月的合作關係會變順，外界支援也會增加，工作與私人層面的搭配都能帶來收入。當兩個人把一塊蛋糕做大，比一個人守著一個小蛋糕划算得多，這個道理天秤比誰都清楚。相輔相成這句話，六月份在天秤身上會體現得最明顯，找對夥伴，收入直接翻倍。

TOP 4：處女座

處女座六月份最值得留意的財運方向，反而在離家的地方。這個月讓處女座對外部環境的敏感度大幅提升，特別容易在跨城市、跨地區甚至跨國的往來中嗅到商機。不一定要真的出遠門，有時候只是和外縣市的客戶談成了一筆生意，或是把服務拓展到原本沒覆蓋到的地區。平常可能都待在熟悉的環境，但六月是一個值得主動跨出去的月份。這類收入看起來慢，實際上後勁很強，做得越細，越容易累積口碑。對處女座來說，走出去，錢也跟著打開，屬於厚積薄發。

TOP 3：獅子座

獅子座的錢，很容易從人脈裡長出來。6月前後，獅子座整個人的氣場明顯不一樣了，身邊的人會開始覺得這個人特別有魅力、特別想靠近。說穿了就是靠「讓人喜歡你」換來收入，可能是客戶因為喜歡你這個人所以消費，可能是粉絲因為被你吸引所以一直回來，也可能是朋友覺得你靠譜所以把機會帶來給你。獅子座天生就有一種讓人印象深刻的存在感，六月這種特質會被放大，走到哪都容易成為焦點。獅子不用刻意拉攏任何人，人自然就往他們身邊聚，錢也跟著來了。

TOP 2：雙子座

雙子座這個月最亮眼的地方，在於意外進帳和分紅。雙子座六月份在這方面特別有感，因為他們本來就是那種同時在跑好幾條線的人，這個群組聊著聊著談成了、那個朋友突然介紹了一個案子、隨口分享的一個想法被人買單了。這些都不是計畫內的，卻一筆一筆加起來相當可觀。雙子的腦子跑得快，觸角又廣，六月份正好是人際往來最頻繁的季節，各種意外之財就藏在這些看似閒聊的互動裡。無心插柳柳成蔭，說的就是雙子這個月的偏財狀態，認真去找反而找不到，放鬆去過反而全來了。

TOP 1：摩羯座

六月份最踏實進帳的，大概就是摩羯座了。他們平常就不是那種靠運氣吃飯的類型，做事有規劃、交出去的東西讓人放心，久了自然在職場上，會累積出一批願意一再回頭找他們的客戶或主管。六月剛好是很多公司進行上半年結算、下半年重新分配資源的時間點，這種時候最需要的就是「可以把事情交給他、不用擔心」的人，而且這個月的能量剛幫助了摩羯座的發揮。摩羯座的口碑，在這個月會直接換算成實際的業績或升遷機會。人品過關，機會自然找上門。摩羯的穩健作風，六月讓它值錢了。

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