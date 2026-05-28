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不是故意惹人厭！「3大星座」最不討喜 常被嫌難相處

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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其實每個星座都有自己的優點與缺點，所謂「不討喜」，並不代表人不好，而是某些性格特質在社交場合中，容易讓人產生距離感。尤其有些人說話太直接、個性太冷，或過於認真，常常在不知不覺中讓身邊的人感到壓力。「搜狐網」列出以下3個星座，就經常因為個性問題被誤解，甚至被貼上「難相處」標籤。

處女座：太愛糾正別人 容易讓人有壓力

處女座的人最大的問題，就是太追求完美。朋友分享新東西時，他們第一時間常不是稱讚，而是先挑出缺點；同事辛苦完成工作，他們也總能立刻發現錯誤。雖然本意可能是希望事情更好，但在別人眼裡，卻容易變成「永遠都在嫌」。

此外，處女座也很喜歡糾正別人的用詞、觀念或細節，久而久之，會讓身邊的人感到相處壓力很大。對處女座來說，「對」很重要，但在人際關係裡，有時候讓人感到舒服，比一味追求正確更重要。

天蠍座：氣場太冷 常被誤會難親近

天蠍座的人其實不是故意冷淡，只是不擅長快速和別人變熟。不過他們在聚會中常常話少、表情淡，別人主動聊天時，也只簡短回應幾句，因此容易給人「難接近」的印象。

再加上天蠍座說話直接、不愛解釋，也不太會刻意討好別人，因此常被誤會成心機重或不好相處。其實很多時候，他們只是慢熱又缺乏安全感。對天蠍座來說，不一定要變得很熱情，但多一點禮貌與微笑，往往就能減少很多誤解。

摩羯座：太過認真 常被嫌無聊

摩羯座的人通常非常務實，滿腦子都是工作、目標與未來規劃。別人在聊八卦、開玩笑時，他們可能完全沒興趣，甚至覺得是在浪費時間，因此很容易被認為「太無趣」。

另外，摩羯座還有一個缺點，就是不太會「捧場」。即使朋友分享成果、同事講笑話，他們也經常反應平淡，甚至直接指出問題。雖然不是故意掃興，但過於真實的反應，往往讓氣氛瞬間冷掉。其實在人際關係中，適時給予情緒價值，有時比講道理更重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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