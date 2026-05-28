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快拿出來！命理師曝錢包放「4樣東西」影響財運：名片、發票都母湯

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師分享在錢包中不能出現的4樣東西。示意圖／ingimage
命理專家王老師分享在錢包中不能出現的4樣東西。示意圖／ingimage

錢包皮夾在風水學中代表個人的「隨身財庫」，想要招財、守財，首要原則是什麼呢？命理專家王老師在臉書發布影片，分享在錢包中不能出現的4樣東西，分別是過世親人與寵物的照片、尖銳物品、別人的名片與過期的護身符，這些物品如果繼續放著會讓財運不段流失，建議要趕緊拿出來。

王老師指出，錢包裡絕對不能有以下幾樣東西，否則錢恐怕會不斷流失，想守也守不住：

一、過世親人與寵物的照片

千萬不要放進錢包之中，如果真的很想放的話，將照片放一般的包包裡面就好，因為照片的磁場錢不會喜歡。王老師補充說明，如果你看到這些照片心裡會很開心，那就可以放；但如果你看到會傷心難過，就不建議放進去。

二、不要放鑰匙類尖銳的物品

會讓你損財，除此之外像發票、簽帳單這類花錢的東西通通都要拿出來。

三、別人的名片

不要將他人的名片放在自己錢包之中，因為每個人能量磁場都不盡相同，放在錢包中恐怕會影響財運。王老師補充，即便是成功人士的名片，能量也不見得適合每一個人，名片建議放在名片夾中就好。

四、過期的護身符

這點最重要，如果護身符過期請一定要拿出來，一樣會影響到你的財運。王老師說明，這段話主要的意思是求護身符要對神明存心存感恩之心，逢年過節記得要回原本的廟宇重新過爐，並感激神明的保佑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 財運 錢包

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