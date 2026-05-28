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「伏兵星」煞到！4生肖恐有財務問題...狗過度消耗、他遇利益衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
姚本軍指出有4個生肖受到伏兵星影響，會因人際關係面臨財務的麻煩。示意圖／ingimage
姚本軍指出有4個生肖受到伏兵星影響，會因人際關係面臨財務的麻煩。示意圖／ingimage

「伏兵星」在紫微斗數中屬丙級煞星，象徵潛伏的爭議、暗中的阻礙與口舌是非。紫微斗數一點通姚本軍在臉書發文，指出在丙午年有4個生肖受到伏兵星影響，會造成「火上加火」的情況，不僅情緒與利益會被放大，更會因為人與人的相處而面臨財務的麻煩。

生肖兔／合作衝突 信任危機

屬兔的人財物上的危機來自於合作與信任的問題，雖然兔性格和善，但伏兵星會使你與人的互動上出現誤解，例如本來談好的利益分配被忽然改變、因為某人的話語導致合作出現衝突，雖然兔不是造成衝突的原因，但很容易被捲入其中，建議今天無論面對什麼合作都要把底線、條件講清楚，避免發生不必要的糾紛。

生肖羊／情緒影響判斷 應多冷靜

屬羊的人今年面對財富會產生「情緒影響判斷」的情況，丙午年又會放大情緒，在財務合作或投資上容易過於相信他人，進而做出太大膽的決定，更可能因此與他人發生衝突，建議財務判斷別被情緒影響，多多冷靜思考，以免造成大量的金錢損失。

生肖狗／過度消耗 利益分配不均

屬狗的人今年容易出現「責任與利益不對等」的情況，雖然狗很能扛起責任，但受到伏兵星影響，容易被過度消耗，比如承擔最多工作，但利益分配卻不理想，或替別人擦屁股導致自己權益受損，雖然看似吃虧，但這些現象正是在提醒狗要劃清界線，不要凡事都忍耐、包容，否則可能會導致自身財務受到波及。

生肖蛇／暗中角力 利益衝突

屬蛇的人今年會跟其他人競爭，而出現暗中角力的情形，雖然蛇隊財務或投資的直覺很敏銳，但今年火氣會讓你變得更煩躁，進而產生利益衝突，例如與合作對象想法不同，或是與同事資源分配不均，如果又想掌控局面，恐怕會使情況更糟，今年建議不要想著贏過他人，而是盡可能避免捲入鬥爭之中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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