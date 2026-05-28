連2年鬼門開撞日全食…命理師驚「像被刻意安排」示警赤馬紅羊劫

農曆7月「鬼門開」落在8月12日，命理師柯柏成發現，丙午、丁未年被視為不祥的「赤馬紅羊劫」，更巧合的是，這兩年「鬼門開」都碰上日全食，就像被刻意安排的，但毋須恐慌，「敬天慎行，修德祈安」，行事收斂，並留意禁忌即可。

柯柏成指出，今年8月12日深夜至13日進農曆7月「鬼門開」，這一夜全球正發生日全食，台灣雖看不到，但中央氣象署公告將發生在台灣時間8月12日23時34分起至8月13日03時58分止，時間剛好跨過台灣民俗所說的子時交界。

令人意外的是隔年2027年8月2日又有一次日全蝕，且逢農曆7月初一；換言之，丙午年、丁未年連續兩年「鬼門開」前後遇上日全食，在民俗上被視為不祥的「赤馬紅羊劫」戰爭年，碰上天象與民俗交會這種巧合，就像是被刻意安排。

不過，2026與2027兩次日全食台灣都看不到，意即有動盪但不會出現在台灣或東亞地區，但仍可能造成全球心理效應，主要有三，「敬畏感」易感受到自然力量、「不安感」恐懼易被放大、「投射感」面對罕見天象時易將自身焦慮投射其中。

他說，今年「鬼門開」最具民俗象徵性，並非單純「7月初一遇日蝕」，而是6月30晦夜，子時交入7月初一，鬼門初開之際，全球日全食正進行，傳統語言為「晦夜、陰門、日蔽」三象疊合，被視為陰陽交界、氣機轉換、人心易動之時。

當天文現象與鬼月禁忌結合，也容易形成「末日論」「災難預言」「陰氣大開」等誇張說法，實際上不需要渲染成「大凶日」，若以道家或民俗角度來看，最重要的也不是恐懼、恐嚇，而是「敬天慎行，修德祈安」，行事收斂，並留意禁忌。

柯柏成提醒，主要可歸納4字「齋」清淨飲食與身心、「戒」、戒口舌、戒躁怒、戒妄動、「懺」反省過失、祈求解冤釋結、「施」普施孤魂、布施弱勢、以陽德化陰氣。另少外出、少爭執、少妄言、少涉險；多靜心、多祈安、多祭祖、多行善。

此外，當晚不宜到荒郊、水邊、陰廟、廢墟、醫院或殯儀館附近逗留；不宜玩試膽、招靈、碟仙、直播探險等挑釁式活動；不宜口出不敬鬼神之語；不宜在深夜做重大衝動決定。若要祭祖可簡單儀式祈安，或做公益布施迴向祖先與無主孤魂。

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