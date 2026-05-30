殺破狼週運勢／獅子職場氣氛不佳 天秤戀情遇到瓶頸

殺破狼2026年6月1日～6月7日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運佳，水星進入家宅宮位，與金星、木星齊聚。與家人計畫一起去旅行，共享天倫之樂。某些白羊座則是會尋求好的物件搬家，或購買新居，簽約順利，很快就能入住。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在溝通、面試宮位的天王星有良好連結，面試新工作，可藉由人脈介紹，很快就能錄取。某些白羊座遇到一些糾紛，會有貴人幫忙協調，達成雙方都滿意的結果。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期之外的花費較多，荷包一直失血，經濟狀況堪憂。某些白羊座則是無法抵抗物慾的誘惑，使用信用卡分期付款購買昂貴的商品，反而造成生活捉襟見肘。

健康運方面，在命宮的海王星受到水星影響，同時與土星齊聚。經常受到他人負面言語的影響，引發心理方面的憂鬱，容易罹患情緒方面的疾病。某些白羊座深受慢性疾病困擾，經常感到厭世。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，與金星、木星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些金牛座與客戶相談甚歡，順利簽訂合約。

旅遊運佳，水星進入旅遊宮位，與金星、木星齊聚，十分有效率地決定好一個旅遊計畫，迅速的預定旅店，以及交通票券，並在短期內出發。某些金牛座則是需要出差，差旅待遇極佳，任務也能順利達成。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘、皰疹、或是嘴破。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。這段時間需特別注意人身安全。

學習運方面，水星進入學習宮位，受到海王星影響，容易被網路上的心靈課程吸引，但加入後卻覺得內容空洞，什麼都學不到，感到上當受騙。某些金牛座受到銷售人員的話術蠱惑，買了昂貴的理財商品，覺得後悔。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入金錢宮位，與金星、木星齊聚，某筆定存到期，手上會有餘裕的資金可以運用，並有計劃地使用這筆資金。某些雙子座會領到三節獎金，對生活不無小補。

遠遊運方面，在遠行宮位的冥王星與命宮的天王星有良好連結，正計劃到海外打工渡假、留學、交換學生、或是有移民的打算，會加快速度辦理遠行的手續。某些雙子座則是隨興地決定一趟海外旅行，快閃某個城市。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，海王星受到進入金錢宮位的水星影響，常常被週遭的人凹請客、吃飯，覺得自己老是交到酒肉朋友。某些雙子座因合夥、團購、交易被詐騙，金額不大，但感覺很差。

健康運方面，天王星與太陽齊聚命宮，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。內分泌、神經系統、免疫功能容易失調，而罹患慢性疾病。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，水星進入命宮，與金星、木星齊聚，好好表達自己的心意，喜歡的人會接受你的告白，兩人很快就能進入交往關係。感情穩定的巨蟹座會有意與對方走入婚姻關係。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星，脫離火星影響，被虧欠的資金終於討回來，有了這筆錢，生活也可以穩定下來。有投資習慣的巨蟹座，投資標的止跌回升，漲回買進的價位。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，被迫加入互動性很強的社團，需要常常和大家聊天，其實很不自在。某些巨蟹座則是被人踩中雷點，平常溫和的你，也顧不得形象，跟對方大吵起來。

工作運方面，海王星與土星齊聚志業宮位，正在職務要升等的關鍵期，每天做事都需要競競業業，深怕有任何瑕疵，可能就失去了機會。某些巨蟹座轉換到新領域發展，目前還在混亂狀態，需要慢慢適應。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、天王星齊聚在人際關係宮位，正在學習新的社群軟體，一發文就收到很多讚，感覺到虛擬世界的同溫層。某些獅子座最近熱衷於跟ＡＩ對話，獲得很多情緒價值。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與在人際關係宮位的天王星有良好連結，和一個認識很久的朋友日久生情，突然意識到對他的感覺不是一般的朋友，會試著與對方發展情侶關係。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在志業宮位持續行進，職場氣氛不佳，和同事處不好，會因為公務問題針鋒相對。某些獅子座工作量太多，要處理的事很繁瑣，每天都需要加班才做得完。

學業運方面，土星、海王星齊聚學業宮位，海王星受到在秘密宮位的水星影響，即便知道教授或學校有不公平的潛規則，卻只能沈默以對，自己一個人無法改變不良的風氣。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與木星、金星齊聚，交際應酬的邀約較多，會有許多人想找你傾訴心事。某些處女座在社群軟體上發的文章被很多人認同，收到很多按讚數。

工作運方面，太陽與天王星齊聚在志業宮位，危機處理能力得宜，深獲上司與下屬讚賞。某些處女座需要學習用ＡＩ軟體處理很多問題，發現又快又方便，工作效率提升。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，海王星受到在人際關係宮位的水星影響，被推銷某種不便宜的商品，失心瘋買下來後，發現沒這麼好用，感覺上當受騙，有投資習慣的處女座，切勿聽信小道消息，買到不良的標的。

感情運方面，在慾望宮位的海王星受到在人際關係宮位的水星影響，被本來有好感的人性騷擾，瞬間覺得對方很噁心，濾鏡碎掉。某些處女座容易因為空虛寂寞覺得冷，尋找一夜情解決需求，當心被爛桃花纏上。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星、金星、木星齊聚志業宮位，會有一個升遷，或是調度到比較有發展性單位的機會，目前正在考慮要不要異動。某些天秤座正在創業階段，生意蒸蒸日上。

學業運方面，太陽與天王星齊聚學業宮位，正在研究最新的科技領域，產出有前瞻性的報告、論文與研究成果。某些天秤座跨領域選修自己有興趣的科目，獲得好成績，可拿到兩個學位。

本週須注意的部分

感情運方面，土星、海王星齊聚感情宮位，情感關係一直處在曖昧不明的狀態，對方一直不想進入婚姻關係，戀情發展遇到瓶頸。感情穩定的天秤座，想與伴侶一起創業，但兩人的理念很不合。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心刀火燙傷件血光，發生意外傷害的機率較高。火氣較大，容易長痘痘、皰疹、或是嘴破。這段時間需特別注意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，水星進入遠行宮位，與金星、木星齊聚，會到一個極為舒適的國家旅行，甚至興起移民或長期居留當地的想法。某些天蠍座啟程到異國打工渡假、留學、交換學生，體驗不同的生活環境。

金錢運方面，太陽與天王星齊聚財務宮位，購物時發現會員帳號有很多點數可以抵消費，感覺賺到。有投資習慣的天蠍座，不看好的投資標的快速飆漲，要趕緊抓住機會，短線能獲利。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，不斷在轉換發展領域，始終找不到感覺有歸屬感的職場，感到心累。某些天蠍座則是不斷被壓榨，每天操到過勞，卻不敢離職，怕找不到工作。

健康運方面，太陽與天王星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的問題，並留意內分泌、神經系統的病變，土星與海王星齊聚健康宮位，容易罹患慢性疾病，甚至久病厭世，注意身心靈的平衡。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，與金星、木星齊聚，有一筆定存到期，獲得為數不少的利息進帳。有投資習慣的射手座，手上資金充裕，會分散風險理財，並能從許多標的賺到不少錢。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星相位良好，社群媒體上被迫與人互動，否則帳號就無法啟用，但收到許多正面的回饋。某些射手座則是經常與ＡＩ對話，它可以給你足夠的情緒價值。

本週須注意的部分

感情運方面，土星、海王星齊聚戀愛、子女宮位，海王星受到在慾望、財務宮位的水星影響，與喜歡的人會因為親密關係或財務混亂，必須要釐清一些問題。某些射手座則會花很多錢在戀人、小孩或寵物身上。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，職場氣氛不友善，動輒得咎，與同事或上司產生不愉快的疙瘩。某些射手座工作量暴增，每天都要加班，身體因此有過勞的傾向。

摩羯座：

整體運勢

工作運佳，太陽與天王星齊聚工作宮位，危機處理得宜，在職場上能力被突顯，成為上司與同事倚重的人物。某些摩羯座徹底改革組織內的問題，展現出魄力，使得單位營運更為流暢。

感情運方面，水星進入感情宮位，與金星、木星齊聚，和喜歡的人有許多互動機會，雙方進展順利，很快就進入交往狀態。感情穩定的摩羯座，兩人正準備走入婚姻，許多現實層面的問題都要兼顧。

本週須注意的部分

家宅運方面，海王星與土星齊聚家宅宮位，海王星受到在感情宮位的水星影響，家人過度關注你的情感問題，單身的摩羯座甚至會被抓去相親，使你感到很困擾。

健康運方面，太陽與天王星齊聚健康宮位，當心內分泌、神經系統、免疫功能失調，而罹患慢性疾病。並留意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，與金星、木星齊聚，整個組織在有秩序的分工後，會覺得工作量輕鬆很多，能力都可適當發揮，職場氛圍變好，團隊有向心力。正在轉換跑道的水瓶座，近期會進入大型組織服務。

感情運方面，太陽與天王星齊聚在戀愛、子女宮位，曖昧關係明朗化，會閃電進入交往狀態。感情穩定的水瓶座，和喜歡的人只能在假日見面，雙方能相處的時間很短，但會更珍惜在一起的片刻。

本週須注意的部分

交通運方面，土星、海王星齊聚交通宮位，受到水星影響，通勤時經常坐錯車、轉錯站，在人生地不熟的地方容易迷路，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，需特別注意交通安全。

健康運方面，水星進入健康宮位，與金星、木星齊聚。當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適、喉嚨發炎。盡量不要熬夜、飲酒，造成肝功能負擔過重，容易疲勞。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛、子女宮位，與喜歡的人有許多交流說話的機會，兩人正在熱戀中。某些雙魚座已經懷孕，或是等待分娩，這個小生命是受到期待降臨的。

家宅運方面，天王星與太陽齊聚家宅宮位，有思想較為前衛的親人，做出很酷的事情，你以他為榮。某些雙魚座則是經常有一些活動，或是與朋友徹夜長談，在外過夜。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，海王星受到在娛樂宮位的水星影響，會把許多錢花在追星、斗內、遊戲課金這類的事情上，導致生活費捉襟見肘不夠用。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，經常盯著社群媒體，需要與人互動，覺得很浪費時間。某些雙魚座與人溝通不良，不知哪裡惹到別人，使得對方對你發脾氣。

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