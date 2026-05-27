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苦盡甘來！「四大生肖」下半年越忙越旺…數錢數到手抽筋

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運很旺示意圖。圖／AI生成
圖為財運很旺示意圖。圖／AI生成

2026年過了一大半，你上半年運勢如何呢？搜狐網分享有四個生肖上半年卡卡，但下半年苦盡甘來，不但越忙越旺，財運也翻轉，之前卡關的事情全部有解，不再為了錢發愁。

生肖牛／低潮有解 資金到位

屬牛的人向來耐操又有責任感，上半年即使壓力不小，依舊默默把事情扛到底。這份韌性也讓他們在下半年開始迎來回報，工作表現受到肯定，收入穩定成長，先前延宕的合作或款項也有機會順利到位，財務壓力逐漸減輕。

生肖虎／越挫越勇 偏財很旺

屬虎的人骨子裡有股不服輸的狠勁，就算遇到挫折，也總能重新站起來。下半年事業運特別亮眼，容易碰上新機會，不論升遷、合作或額外收入都有驚喜。偏財運也同步走旺，有機會迎來意外進帳，生活壓力明顯減少。

生肖馬／訂單變多 升職加薪

屬馬的人上半年忙碌奔波，幾乎沒有停下腳步，但這些努力將在下半年逐漸看見成果。職場上有望升職加薪，做生意的人則可能迎來訂單增加、客源擴大。原本卡卡不順的事情，也開始慢慢找到解法，整體運勢越跑越順。

生肖狗／扛住壓力 收入大增

屬狗的人習慣把壓力往自己身上扛，即使辛苦也不愛多說。好在下半年開始，努力終於被看見，不僅工作上容易被重用，收入也有明顯提升。加上家庭與生活狀態逐漸穩定，好消息接連出現，日子自然過得越來越輕鬆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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