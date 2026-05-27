五月五端午節超毒！三生肖要注意…虎掉東西、這動物恐有車關

2026年6月19日是端午節，小孟老師發布影片，說農曆五月五日是端午節，古人覺得五月是惡月也是毒月，且農曆五月五日被認為是惡月之最，也是邪祟當道的日子，五毒都會跑出來。

所謂五毒是指蛇、蠍子、壁虎、蜈蚣、蟾蜍視為五毒，端午更被當作五毒日，更要注意五毒，也容易有感冒，所以古人從端午開始就會以雄黃、硃砂、艾草避邪驅毒。

▍三個生肖要注意

虎：容易掉東西

避免去人多地方，容易遇到扒手，可能破財。

豬：不要上山

上山容易遇蚊蟲叮咬，注意管控情緒，春夏交替時節，不要亂發脾氣。

蛇：注意車關

端午驅除蛇害，恐影響生肖蛇運勢。容易有交通事故、罰單，建議避免出遠門，不要去森林，注意陌生人搭訕。

小孟老師建議，上述三生肖農曆五月可以隨身攜帶一個紅包袋，等農曆五月過完才丟掉，就能避邪。

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