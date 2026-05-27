快訊

站上44K！台積電走揚30元推升台股收漲731點 股后穎崴漲停邁向萬元股

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

聽新聞
0:00 / 0:00

五月五端午節超毒！三生肖要注意…虎掉東西、這動物恐有車關

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節掛香包示意圖。圖／AI生成
端午節掛香包示意圖。圖／AI生成

2026年6月19日是端午節，小孟老師發布影片，說農曆五月五日是端午節，古人覺得五月是惡月也是毒月，且農曆五月五日被認為是惡月之最，也是邪祟當道的日子，五毒都會跑出來。

所謂五毒是指蛇、蠍子、壁虎、蜈蚣、蟾蜍視為五毒，端午更被當作五毒日，更要注意五毒，也容易有感冒，所以古人從端午開始就會以雄黃、硃砂、艾草避邪驅毒。

▍三個生肖要注意

虎：容易掉東西

避免去人多地方，容易遇到扒手，可能破財。

豬：不要上山

上山容易遇蚊蟲叮咬，注意管控情緒，春夏交替時節，不要亂發脾氣。

蛇：注意車關

端午驅除蛇害，恐影響生肖蛇運勢。容易有交通事故、罰單，建議避免出遠門，不要去森林，注意陌生人搭訕。

小孟老師建議，上述三生肖農曆五月可以隨身攜帶一個紅包袋，等農曆五月過完才丟掉，就能避邪。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節 生肖 五毒 紅包

延伸閱讀

火冥四分相職場大亂鬥！4星座卻能逆襲…白羊戰鬥吧、他穩住大局

5月30日呂祖聖誕！當天必做「這件事」剪斷厄運…事業運、考運大加分

九紫離火運！「4生肖」5年內迎巨大改變...蛇注意健康、他貴人帶財

大耗星來了！四生肖6 月感情觸礁「不想再撐」…他越努力越無力

相關新聞

五月五端午節超毒！三生肖要注意…虎掉東西、這動物恐有車關

2026年6月19日是端午節，小孟老師發布影片，說農曆五月五日是端午節，古人覺得五月是惡月也是毒月，且農曆五月五日被認為是惡月之最，也是邪祟當道的日子，五毒都會跑出來。

人生只有一次！12星座「會怎麼活」曝光 天秤珍惜當下、它最敢放手一搏

人生只有一次，你會選擇放手一搏，還是凡事三思而後行？日本網站「占TV」近日公布「12星座人生只有一次排行榜」，有些星座認為想做就要立刻去做，也有人習慣深思熟慮、不輕易衝動。其中射手座抱持「現在不做會後悔」的人生觀奪下第一，一起看看你上榜第幾名。

5月30日呂祖聖誕！當天必做「這件事」剪斷厄運…事業運、考運大加分

2026年5月30日為農曆四月十四，也是民間俗稱的「神仙生日」。風水命理專家谷帥臻表示，清代歲時風俗文獻《清嘉錄》記載：「四月十四日為呂仙聖誕，俗稱神仙生日。」這一天正是孚佑帝君呂祖，也就是呂洞賓、純陽祖師的聖誕，在民間信仰中，被視為祈福、開運、求智慧與轉換氣場的重要日子。

火冥四分相職場大亂鬥！4星座卻能逆襲…白羊戰鬥吧、他穩住大局

近日象徵「行動力」的火星與象徵「深層重組」的冥王星形成90度四分相，這股能量讓權力鬥爭、控制欲集體爆發，職場氣氛變得緊繃詭譎，壓力山大、各種資源的爭奪也浮上檯面。塔羅牌老師艾菲爾分享，在這場汰弱留強的職場風暴中，有四個星座最能抗壓，在一團混亂中展現驚人實力，在關鍵抉擇時刻重塑屬於自己的全新邊界。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔。

「三星座女」外表冰山美人、內心卻有趣又可愛…水瓶天蠍反差萌

有些大美女總是冷冰冰的，難以靠近，但其實你只要用對了方法，就能夠更進一步的接近她們，讓我們一起來看看「哪些星座」是「冰山美人」吧！？

讀書不讓父母操心！「三星座小孩」學霸體質…處女自律、他考場超常發揮

說起念書，有些小孩從小就特別自律，不用人盯就自動自發，成績還很好。搜狐網分享，有三個星座常被認為天生「學霸體質」，舉一反三很會念書，理解力強，成績名列前矛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。