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塔羅6月運勢占卜｜你期待的改變會實現嗎？答案可能比想像中更好

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塔羅6月運勢占卜｜你期待的改變會實現嗎？答案可能比想像中更好(圖片來源：Shutterstock)
塔羅6月運勢占卜｜你期待的改變會實現嗎？答案可能比想像中更好(圖片來源：Shutterstock)

進入6月，整體能量開始出現明顯的轉折。過去幾個月累積的情緒、選擇與現實壓力，可能在這段時間逐漸迎來答案。有些事情會慢慢放下，有些新的可能則悄悄浮現。

這是一個需要耐心與覺察的月份。有些人會在停頓中看清方向，有些人則在結束之後迎來真正的開始。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看2026年6月，你將迎來什麼樣的轉變與提醒。

【占卜小提示】：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的2026年6月運勢如何？」

3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。

圖片來源：科技紫微網

【占卜結果】

牌組1：倒吊者、力量、星星逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「在停頓中累積力量。」

月初：你可能會感覺事情進展比預期慢，甚至有一種被迫停下腳步的感覺。倒吊者提醒你，有時候暫停並不是壞事，而是讓你用新的角度看待問題。當你願意放慢速度，反而會看見之前忽略的細節。

月中：力量牌帶來內在韌性。雖然外在環境未必完全順利，但你逐漸找到與壓力共處的方式。這不是硬撐，而是一種溫柔而堅定的自我掌控。

月末：星星逆位可能讓你一度感到信心不足，或對未來產生些許迷惘。但這其實只是暫時的情緒低潮。當你回顧自己一路走來的努力，會重新看見希望仍然存在。

6月可能發生的事：

1、事情進展放慢，需要耐心等待

2、從不同角度重新理解現況

3、在壓力中培養內在力量

4、一度迷惘後重新找回希望

牌組2：聖杯九、聖杯國王、太陽

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「情感圓滿，喜悅綻放。」

月初：聖杯九象徵滿足與喜悅。你可能會感受到生活逐漸變得順心，某些期待已久的事情開始有好消息。這是一段讓人感到心情愉悅的時期。

月中：聖杯國王代表情感成熟與穩定。無論是感情關係或人際互動，都可能變得更加溫暖與理解。你也可能成為他人信任與傾訴的對象。

月末：太陽牌帶來最明亮的能量。事情逐漸朝著正面方向發展，你會感到輕鬆、自信，甚至有值得慶祝的時刻。這是一段讓人重新相信生活美好的時期。

6月可能發生的事：

1、心願逐漸實現

2、情感關係更加穩定

3、與朋友或家人共享喜悅

4、迎來令人開心的好消息

牌組3：惡魔逆位、寶劍二逆位、寶劍十

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「放下束縛，迎接結束。」

月初：惡魔逆位代表你開始意識到某些束縛正在鬆動。可能是一段讓你感到壓力的關係、一種不健康的習慣，或某種心理枷鎖。你正在慢慢找回自由。

月中：寶劍二逆位意味著逃避已經不再是選項。某些事情需要被正面看見，也許是一段對話、一個決定，或一個你早已知道答案的問題。

月末：寶劍十象徵結束。雖然過程可能帶著疲憊或傷感，但這同時也是一個清楚的句點。當一段故事真正落幕，新的空間才會被打開。

6月可能發生的事：

1、意識到某些束縛需要放下

2、做出遲遲未決的選擇

3、某段關係或狀態正式結束

4、在結束中迎來新的開始

牌組4：世界、死神、錢幣五

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「完成蛻變，重建力量。」

月初：世界牌象徵一個階段的完成。你可能會感受到某件事情終於畫下句點，內心也多了一份釋然與成熟。這是一種「走過一段旅程」的感覺。

月中：死神牌帶來真正的轉變。這不一定是劇烈的外在改變，更可能是一種內在的蛻變。你開始放下過去的身份、角色或想法，迎接新的自己。

月末：錢幣五提醒你，轉變的過程可能會伴隨短暫的不安，例如資源、工作或安全感上的壓力。但只要願意尋求支持與合作，困境很快就能度過。

6月可能發生的事：

1、完成一段重要旅程

2、經歷人生階段轉變

3、面對短暫的不安或壓力

4、在轉變中重新建立穩定

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