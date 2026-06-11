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離不開彼此？最容易陷入分分合合的「3組星座配對」
愛情，真是迷人又傷神。愛時情濃意切，鬧時「分手」不離口。哪些星座配對容易吵到分手，卻又眷戀彼此的好處？哪些人常常在分分合合中糾纏愛戀，離不開、拆不散？接下來，科技紫微網就為大家詳細分析。
水瓶座VS雙子座
賭氣拌嘴，越吵越愛
水瓶和雙子是一對歡喜冤家。兩人在一起常常有聊不完的話題，感情好時歡歡喜喜、熱熱鬧鬧，可以徹夜長談；意見不合時針鋒相對、互不相讓，吵得不可開交。有時只為賭一時之氣，為了一點小事而鬥嘴生氣，甚至連「分手」都說出口了。可吵過之後沒多久，又開始想念對方。分既分不掉，合還繼續鬧，然而在吵吵鬧鬧中，感情卻不減反增呢。
射手座VS獅子座
互愛互虐，相愛相殺
射手和獅子是愛恨交織的一對。情慾濃烈時，愛得轟轟烈烈，雙方肆意地沉浸在強烈的愛意中，難分難捨；吵起架來則是雷電交加、相愛相殺，愛得深，殺得也見骨。這樣的一對，會常常上演分分合合的愛情遊戲，用吵鬧來互爭主導權，愛著、虐著，就這麼一直走下去。
處女座VS天蠍座
合時挑剔，分時想念
處女座與天蠍座的愛戀敏感而深沉。二人的內心戲都很強，面對愛情有著超強的直覺和想像力，對方的一句話、一個小動作都可以被拿來深入分析、抽絲剝繭；吵起架來也是文縐縐、殺人於無形，互相挑剔。然而這兩個人一旦分開，又會坐立不安、內心煎熬，才剛分開就會開始想念。一邊相互嫌棄著，一邊又相互需要著。
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