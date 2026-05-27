5月30日呂祖聖誕！當天必做「這件事」剪斷厄運…事業運、考運大加分

2026年5月30日為農曆四月十四，也是民間俗稱的「神仙生日」。風水命理專家谷帥臻表示，清代歲時風俗文獻《清嘉錄》記載：「四月十四日為呂仙聖誕，俗稱神仙生日。」這一天正是孚佑帝君呂祖，也就是呂洞賓、純陽祖師的聖誕，在民間信仰中，被視為祈福、開運、求智慧與轉換氣場的重要日子。

谷帥臻指出，呂祖不只是八仙之一，也常被視為修道、醒悟、文運與功名的象徵。民眾若近期感覺運勢停滯、工作卡關、考試升遷壓力大，或家中氣場沉悶，可把握這一天進行簡單的居家開運儀式，透過整理植物、淨化空間，為自己與家宅重新啟動好氣場。

其中，最簡單也最生活化的方法，就是修剪「萬年青」。萬年青因名稱寓意吉祥，有「萬年長青」、延續生命力、添福添壽之意。谷帥臻說，神仙生日修剪萬年青，象徵剪去舊氣、霉運與停滯，讓新的好運重新進入家中。

★4樣開運物品

1. 萬年青12枝：建議挑選長枝、根鬚明顯、葉片鮮綠者。

2. 不透明花瓶一只：象徵藏風聚氣，讓好運穩定安住。

3. 剪刀一把：用來修剪老根、枯葉，象徵剪除霉運。

4. 紅緞帶或五色線數條：紅緞帶象徵喜氣啟動，五色線象徵五行調和。

★神仙生日6步驟開運法

第1步：選在5月30日當天進行

2026年5月30日為農曆四月十四，當天整日皆可進行。若時間允許，以午時11點至13點為佳，陽氣較旺，適合淨化與啟動。

第2步：修剪萬年青老根與枯葉

拿起一枝萬年青，修剪下方老根、枯葉或雜亂之處。修剪時可口念三次：「厄運去，好運來。」12枝依序修剪完成，象徵逐一剪去停滯與霉氣。

第3步：將剪下的枯葉與舊根丟棄

剪下來的枯葉、老根不要留在家中，應直接丟棄，象徵舊氣離開，不再回頭。

第4步：繫上紅緞帶或五色線

可在萬年青上繫上紅緞帶或五色線。紅色象徵喜氣啟動，五色線則有五行調和、安定氣場之意。

第5步：放入不透明花瓶並安置合適位置

將修剪完成的萬年青放入不透明花瓶，可安置於客廳、神明廳、書房、書桌旁、辦公室或工作區。若求事業、考試、貴人與文昌，可放在書房或辦公區；若祈求家運平安、氣場穩定，可放在客廳或神明廳。

第6步：淨化空間並安定心念

家中可焚香、使用淡雅香氛，或打開窗戶讓空氣流通。若有信仰習慣，也可誦念呂祖《百字銘》，藉由安定心念，讓心氣沉穩下來。

谷帥臻提醒，植物開運最重要的是保持生氣，水要定期更換，枯黃葉片要即時修剪。若任由植物枯敗，反而容易形成雜亂與停滯之氣。

她也表示，真正的開運不只是擺放物品，而是透過儀式提醒自己整理空間、轉換心境。神仙生日修剪萬年青，重點在於「除舊迎新」：剪掉霉運，接回好運；清出空間，讓新的機會進來。

民俗開運可作為生活中的祝福與心理安定方式，但仍應配合實際行動。無論求事業、求考試、求家運，真正能讓運勢轉動的，仍是清楚的目標、穩定的心念，以及願意重新開始的行動力。

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