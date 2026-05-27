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火冥四分相職場大亂鬥！4星座卻能逆襲…白羊戰鬥吧、他穩住大局

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖／AI生成
圖為上班族示意圖。圖／AI生成

近日象徵「行動力」的火星與象徵「深層重組」的冥王星形成90度四分相，這股能量讓權力鬥爭、控制欲集體爆發，職場氣氛變得緊繃詭譎，壓力山大、各種資源的爭奪也浮上檯面。塔羅牌老師艾菲爾分享，在這場汰弱留強的職場風暴中，有四個星座最能抗壓，在一團混亂中展現驚人實力，在關鍵抉擇時刻重塑屬於自己的全新邊界。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔。

白羊座／強勢破局 拿回主導權

白羊近期在工作上容易遇到被別人壓制、搶功，或是努力不被看見的狀況，但也正因如此，你開始不想再一味退讓。這段時間白羊座戰士性格浮現，會變得特別敢衝，面對工作上不合理的安排，也能條理清晰去迎戰不公、拿回主導權。只要把衝勁放在實力與成果上，很有機會成功翻身。

天蠍座／別人慌亂 他冷靜撐住大局

越是別人慌亂的時候，天蠍反而越冷靜。近期職場容易出現突發狀況，但你強大的觀察力與危機處理能力，反而會成為團隊裡最可靠的存在。很多人撐不住的局面，天蠍卻能快速整理問題、找到方向，用實力證明天蠍「越混亂、越強大」，也因此更容易被長官注意到。

魔羯座／扛住壓力 讓成果說話

最近的魔羯壓力其實不小，可能有來自主管、績效或工作成果的壓迫感，也可能遇到質疑，但魔羯座就是能把壓力變成實力。魔羯座不愛辯駁，而是默默把事情做到最好。這段時間只要穩住節奏，你的專業能力會成為最強底氣，也能慢慢擺脫外界質疑，對你心服口服。

獅子座／勇於承擔 魄力擔當

火冥的考驗正精準掃過你的「名望與群體」宮位，獅子近期容易遇到團隊混亂、人際摩擦，甚至有人開始挑戰你的領導能力。不過在工作的危急關頭，大家一團亂的時候，獅子座反而能展現高度，出來扛責任、穩定局面。當危機過去，會讓更多人重新看見你的價值與影響力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 冥王星 塔羅牌

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