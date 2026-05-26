快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

讀書不讓父母操心！「三星座小孩」學霸體質…處女自律、他考場超常發揮

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為學生上課示意圖。圖／AI生成 葉懿萱
圖為學生上課示意圖。圖／AI生成 葉懿萱

說起念書，有些小孩從小就特別自律，不用人盯就自動自發，成績還很好。搜狐網分享，有三個星座小孩常被認為天生「學霸體質」，舉一反三很會念書，成績永遠名列前矛。

處女座／超級自律 很怕自己落後

處女座小孩對自己要求很高，做事講究細節，讀書也是同樣態度。他們很會安排進度，也願意花時間把不懂的地方研究清楚。很多處女座不是靠死背，而是真的會去理解內容，加上專注力強，成績通常都不差。

而且處女座很怕自己落後，遇到問題反而會更想突破。這種「一定要弄懂」的個性，也讓他們在考試裡常能穩定發揮。

摩羯座／個性成熟 讀書為了前途

摩羯座小孩屬於那種不一定最高調，但超能撐的類型。他們從小個性比較成熟，很早就知道讀書對未來人生前途的重要性，也願意一步一步慢慢累積。

別人讀一下就分心，摩羯座卻能長時間專注，尤其面對大考特別有優勢。他們不怕辛苦，也不怕重複練習，很多時候就是靠著毅力一路衝上前段班。

天蠍座／理解力強 考場超常發揮

天蠍座小孩最大的優勢，是思考深度很夠。他們不喜歡只學表面，而是會一直往下挖，想把事情真正搞懂。一旦對某個科目有興趣，往往能投入到忘記時間。

加上天蠍座其實很不服輸，平常看起來低調，但到了關鍵考試反而容易超常發揮。很多人會發現，天蠍座平時不一定最愛炫耀成績，真正上場時卻總能讓人驚艷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 學生 學霸

延伸閱讀

三星座女生聰明到令人害怕…處女看破不說破、雙子笑嘻嘻裝傻

三星座天生不愛社交！天蠍孤狼性格、「1火象」意外上榜

能躺就不動？12星座宅宅排行出爐 這群人奪冠「有零食就開心」

氣氛擔當！12星座「活力王」排行 獅子自帶存在感、天蠍有隱性力量

相關新聞

讀書不讓父母操心！「三星座小孩」學霸體質…處女自律、他考場超常發揮

說起念書，有些小孩從小就特別自律，不用人盯就自動自發，成績還很好。搜狐網分享，有三個星座常被認為天生「學霸體質」，舉一反三很會念書，理解力強，成績名列前矛。

中老年財運特別好的三面相！「這些部位」越大越能守住財富

存夠金錢退休是許多人的生活目標，有些人天生就招財，早早就累積了大量財富，提早退休過著無拘無束的生活。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個中老年財運特別好的手面相，不僅事業順利、更能守住錢財早早退休，快來看看你有沒有類似特徵吧！

天生帶財！命理師曝「財神爺偏愛5特徵」…常被問路、第六感強上榜

財神爺即財神，是指職掌每個人所享有的財富、利益等的神祇，分為正財神、偏財神等。命理專家王老師在臉書發布影片，分享受到財神爺眷顧的5大特徵，只要中了3個以上這輩子財運就會非常好。

大耗星來了！四生肖6 月感情觸礁「不想再撐」…他越努力越無力

在紫微斗數裡，大耗星是一顆代表破壞、影響、損失與意外的星曜，會讓情感能量大量流失。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，6月起陽火旺盛，大耗星的能量開始轉強，情感耗損會變得特別明顯。不是不愛了，關係也不一定會立刻結束，但會開始出現「我累了、不想再撐了」的念頭，下面四生肖尤其明顯。

台股創高！「四生肖」6月財運發燙…虎投資大賺、他要相信直覺

命理師小孟老師臉書加碼分享，股市暴漲6月份4生肖發到爆，快看看你上榜沒。

0525-0531唐綺陽星座運勢週報：雙魚事業耕耘有進度 巨蟹感情主動出擊

本週諸星合相天王星，凸顯人際關係議題，與人相關的問題需多花心力磨合，學習打破舊有認知，以嶄新的自我去應對各種變化。金星與木星在巨蟹座，嘉惠水象星座者，帶動人緣桃花提升，巨蟹星座者宜把握吉星能量，多表達自己的意見，對未來做討論與計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。