讀書不讓父母操心！「三星座小孩」學霸體質…處女自律、他考場超常發揮

說起念書，有些小孩從小就特別自律，不用人盯就自動自發，成績還很好。搜狐網分享，有三個星座小孩常被認為天生「學霸體質」，舉一反三很會念書，成績永遠名列前矛。

處女座／超級自律 很怕自己落後

處女座小孩對自己要求很高，做事講究細節，讀書也是同樣態度。他們很會安排進度，也願意花時間把不懂的地方研究清楚。很多處女座不是靠死背，而是真的會去理解內容，加上專注力強，成績通常都不差。

而且處女座很怕自己落後，遇到問題反而會更想突破。這種「一定要弄懂」的個性，也讓他們在考試裡常能穩定發揮。

摩羯座／個性成熟 讀書為了前途

摩羯座小孩屬於那種不一定最高調，但超能撐的類型。他們從小個性比較成熟，很早就知道讀書對未來人生前途的重要性，也願意一步一步慢慢累積。

別人讀一下就分心，摩羯座卻能長時間專注，尤其面對大考特別有優勢。他們不怕辛苦，也不怕重複練習，很多時候就是靠著毅力一路衝上前段班。

天蠍座／理解力強 考場超常發揮

天蠍座小孩最大的優勢，是思考深度很夠。他們不喜歡只學表面，而是會一直往下挖，想把事情真正搞懂。一旦對某個科目有興趣，往往能投入到忘記時間。

加上天蠍座其實很不服輸，平常看起來低調，但到了關鍵考試反而容易超常發揮。很多人會發現，天蠍座平時不一定最愛炫耀成績，真正上場時卻總能讓人驚艷。

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