聽新聞
0:00 / 0:00
天生帶財！命理師曝「財神爺偏愛5特徵」...常被問路、第六感強上榜
財神爺即財神，是執掌每個人所享有的財富、利益等的神祇，分為正財神、偏財神等。命理專家王老師在臉書發布影片，分享受到財神爺眷顧的5大特徵，只要中了3個以上這輩子財運就會非常好。
一、常常被問路
經常被路人問路，代表你的磁場圓滑、在他人看來沒有攻擊性，在玄學中代表最強的貴人磁場。
二、嬰兒或小動物向你靠近
無論是小嬰兒或動物的感知都十分敏感，能感受你身上只有純粹豐盛的能量，自然會向你靠近。
三、遇到事情總能化險為夷
生命中消耗你能量的人總會莫名其妙跟你斷開聯繫，這個情況代表磁場自動幫你排毒。
四；自帶聚寶盆體質
你在外面吃飯，走進一間冷冷清清的店面，但當你一坐下沒過多久，店裡人潮洶湧，甚至開始排隊，代表你有「舉寶盆」的體質，生來自帶財富。
五、驚人的第六感
第一眼看上去不對勁的人事物，你都能夠馬上避開，最後往往能夠證明你的直覺是正確的，此特質也是受到財神爺眷顧的證明。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。