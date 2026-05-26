天生帶財！命理師曝「財神爺偏愛5特徵」...常被問路、第六感強上榜

財神爺即財神，是執掌每個人所享有的財富、利益等的神祇，分為正財神、偏財神等。命理專家王老師在臉書發布影片，分享受到財神爺眷顧的5大特徵，只要中了3個以上這輩子財運就會非常好。

一、常常被問路

經常被路人問路，代表你的磁場圓滑、在他人看來沒有攻擊性，在玄學中代表最強的貴人磁場。

二、嬰兒或小動物向你靠近

無論是小嬰兒或動物的感知都十分敏感，能感受你身上只有純粹豐盛的能量，自然會向你靠近。

三、遇到事情總能化險為夷

生命中消耗你能量的人總會莫名其妙跟你斷開聯繫，這個情況代表磁場自動幫你排毒。

四；自帶聚寶盆體質

你在外面吃飯，走進一間冷冷清清的店面，但當你一坐下沒過多久，店裡人潮洶湧，甚至開始排隊，代表你有「舉寶盆」的體質，生來自帶財富。

五、驚人的第六感

第一眼看上去不對勁的人事物，你都能夠馬上避開，最後往往能夠證明你的直覺是正確的，此特質也是受到財神爺眷顧的證明。

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