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中老年財運特別好的三面相！「這些部位」越大越能守住財富

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家周映君老師在節目中分享3個中老年財運特別好的手面相。圖／AI生成
命理專家周映君老師在節目中分享3個中老年財運特別好的手面相。圖／AI生成

存夠金錢退休是許多人的生活目標，有些人天生就招財，早早就累積了大量財富，提早退休過著無拘無束的生活。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個中老年財運特別好的手面相，不僅事業順利、更能守住錢財早早退休，快來看看你有沒有類似特徵吧！

TOP3 鼻翼厚實顴飽滿／實踐力強 積聚錢財

鼻翼厚實的人通常財運都不錯，且能夠掌握住財富，顴（眼睛下方，腮上突起的部分）飽滿代表在40歲以後會變得越來越有錢，事業蒸蒸日上的同時又能存下大量財富。如果只有鼻子厚實沒有顴的話，代表你會賺錢給別人花，自己卻不敢花錢，因此在面相中顴仍有一定的重要性。

TOP2 嘴大嘴唇飽滿／正直踏實 成果豐盛

嘴巴大的人代表很有人緣，講的話都有人會聽，個性也是正直和平又踏實，走到哪裡人脈都很好，人脈能夠帶動錢脈，因此很容易就能賺到金錢，如果能將其存下來，便能提早退休過上幸福的日子。

TOP1 地閣豐厚圓潤／統御有方 越老越富

「地閣」泛指人的下巴與兩腮部位，此特徵能讓你在60歲以後還能有財運，不僅是財富，就連健康也非常好，甚至子孫滿堂、家族興旺。因為統御有方的關係，到了老年後，他不需要自己努力，只需要靠著下屬工作便能獲得財富。擁有此特徵的人最重要的便是保持健康作息，就能迎接快樂人生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相 命理師 財運

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