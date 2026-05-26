大耗星來了！四生肖6 月感情觸礁「不想再撐」…他越努力越無力

在紫微斗數裡，大耗星是一顆代表破壞、影響、損失與意外的星曜，會讓情感能量大量流失。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，6月起陽火旺盛，大耗星的能量開始轉強，情感耗損會變得特別明顯。不是不愛了，關係也不一定會立刻結束，但會開始出現「我累了、不想再撐了」的念頭，下面四生肖尤其明顯。

生肖虎／越努力越會覺得無力

生肖虎在感情裡向來投入，只要認定一段關係，就會很努力去維持。但6月之後，卻容易出現「自己很用心，對方卻沒那麼在意」的落差感。越想掌控關係，越容易讓自己陷進情緒裡。其實大耗星帶來的課題，是讓虎者學會不要把安全感全放在對方回應上。有些關係若缺乏真正理解，再多付出也只會變成消耗。

生肖馬／熱情來得快 也消耗得快

2026丙午年本身就讓生肖馬的情緒起伏變大，6月後感情節奏更容易忽冷忽熱。一開始可能非常熱烈，但只要出現摩擦，情緒就容易被放大，甚至因小事爭執。大耗星最明顯的影響，就是熱度消耗太快。馬者若只靠激情維持感情，很容易在短時間內感到疲憊。這段時間真正重要的，是學會讓關係慢下來，而不是被情緒推著走。

生肖狗／感情和現實壓力綁在一起

生肖狗進入下半年後，感情問題容易和現實壓力綁在一起。可能是工作、家庭或金錢問題，讓彼此互動開始失去輕鬆感。狗者本來就習慣忍耐，但大耗星會讓長期壓抑的情緒越積越深。表面看似平靜，其實內心已經很疲累。一旦情緒爆開，就容易讓關係陷入僵局。對狗者而言，今年感情最重要的，不是繼續硬撐，而是學會把真實想法說出口。

生肖猴／想確認關係 反而不安

生肖猴受到大耗星影響後，感情中的不確定感會變得特別強烈。一下想靠近，一下又想保持距離，內心反覆拉扯，也容易讓另一半摸不著頭緒。尤其6月後，猴者很容易因為缺乏安全感，而開始過度確認對方態度，反而讓關係變得更緊繃。其實問題不一定來自對方，而是內心的不安被放大了。若能先穩定自己的情緒，感情反而比較不容易失衡。

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