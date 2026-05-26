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台股創高！「四生肖」6月財運發燙…虎投資大賺、他要相信直覺

聯合新聞網／ 綜合報導
股價上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成
股價上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成

台股昨（25）日在美伊達成協議可能性升高、輝達執行長黃仁勳來台、外資回補等三重利多激勵下，飆漲逾千點，首度站上「43K」，創下加權指數新高等四大驚奇紀錄。累計大盤5月來漲點達4,717點，法人看好有望挑戰最強5月。命理師小孟老師臉書加碼分享，股市暴漲6月份4生肖發到爆，快看看你上榜沒。

★6月財運旺到爆生肖

TOP 4 虎

敢衝敢拚的態度，讓你們在投資上有舞台，特別適合以投機方式打開致富的契機。

TOP 老鼠

老鼠的投資財運格外突出，關鍵在於他們能以靈活的眼光和敏銳的直覺，捕捉到市場與環境中的變化。

Top2 猴

猴子能在投資領域中展現平衡，一方面保持穩健的步伐，另一方面又能勇於嘗試新方向。這種既有遠見又能靈活轉變的特質，讓他們在投資領域中特別容易獲得亮眼的成果，財運因此走向最佳化。

TOP 1 兔

兔子正財運表現相當亮眼，努力將能被看見，並且在日常工作或長期經營的領域上收穫實質回報。投資報酬率有所提升回調可加碼。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 黃仁勳 輝達 台股

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