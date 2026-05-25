快訊

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停鎖住4,245元

今天發票開獎！本周「血型+生肖」財運TOP5 B型動物帶來實質回饋

他傳「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告 法院先撤銷性騷後又逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

0525-0531唐綺陽星座運勢週報：雙魚事業耕耘有進度 巨蟹感情主動出擊

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報5/25-5/31】

星象影響：諸星合相天王星、金星木星在巨蟹。

本週諸星合相天王星，凸顯人際關係議題，與人相關的問題需多花心力磨合，學習打破舊有認知，以嶄新的自我去應對各種變化。金星與木星在巨蟹座，嘉惠水象星座者，帶動人緣桃花提升，巨蟹星座者宜把握吉星能量，多表達自己的意見，對未來做討論與計畫。

十二星座各別影響

牡羊：當心火能量引發傷害，感情要避免小事變吵架

雙子：年輕協力單位狀況多，感情應對另一半更多包容

射手：樂觀中也要注意有差錯，感情當心陷入三角關係

水瓶：合作關係變數多應平常心，感情要照顧對方心情

金牛：工作要防範空頭支票，感情享受於浪漫曖昧中

處女：須隨時待命配合需求，感情霸氣一點能展現魅力

天秤：動腦發想期多保持彈性，感情成敗關鍵在口才

天蠍：放慢腳步耐心等待結果，感情較被動需明確表態

巨蟹：凡事順利有年輕貴人，感情主動出擊攻無不克

獅子：菁英型貴人協助集思廣益，感情務實才有安全感

魔羯：與人配合便能點石成金，感情有更進一步的機會

雙魚：在擅長領域耕耘有進度，感情日常磨合多點討論

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

0525-0531「血型+生肖」財運TOP5！B型動物「水到渠成」：帶來實質回饋

殺破狼週運勢／牡羊感情陷曖昧糾葛 金牛健康亮紅燈

太陽入雙子！4星座人生加速...射手認真對待感情、他運氣回溫了

6月星座運勢／天秤魔羯工作亮眼、他遇到「神隊友」

相關新聞

台中新成屋大樓傳雙屍悲劇 民俗專家示警快做3事：否則人心難安

台中市一處新成屋大樓21日傳雙屍悲劇，一對年輕夫妻陳屍住處，獨留4個月大女嬰幸獲救。民俗專家廖大乙說，這類命案怨氣重，建議要請法師誦經，紓解怨氣化煞，大樓出入口也應做淨化，有助於安定人心，降低對其他住戶造成影響。

0525-0531唐綺陽星座運勢週報：雙魚事業耕耘有進度 巨蟹感情主動出擊

本週諸星合相天王星，凸顯人際關係議題，與人相關的問題需多花心力磨合，學習打破舊有認知，以嶄新的自我去應對各種變化。金星與木星在巨蟹座，嘉惠水象星座者，帶動人緣桃花提升，巨蟹星座者宜把握吉星能量，多表達自己的意見，對未來做討論與計畫。

0525-0531「血型+生肖」財運TOP5！B型動物「水到渠成」：帶來實質回饋

進入五月底，隨著氣候漸漸悶熱，大環境的步調也跟著變得更加活絡。這週恰逢滿月即將到來，許多醞釀已久的計畫有機會在這個階段看見初步的成果。如果你覺得前陣子的努力似乎還在打基礎，這幾天或許能迎來一波穩健的收穫期。快來看看本週有哪些組合能在平穩的節奏中把握機會，為自己創造實質的收益，順利迎接美好的五月尾聲！

甲骨文由來…商王龜殼占卜「出兵、降雨」預言成真就變史書

距今約3,600年前的商代（約西元前1600年至西元前1046年）是一個占卜王國，商王的權威和權力來自於占卜的準確度。商能稱霸中原、勢力所及達長江以南，威力皆出自占卜。除此之外，朝廷的一切國家大小事，都是詢問天意後決定，商王會透過占卜決定是否出兵討伐附近部落、建新城、在特定場所蓋學校等，也會詢問今年能否豐收、什麼時候下雨等農事相關的問題。

6月運勢大翻身！3星座事業、財運、愛情全開花 金牛苦盡甘來

6月即將到來，2026年過了一半，也被不少人視是運勢重新洗牌的關鍵月份。《搜狐網》指出，隨著前段時間累積的壓力逐漸釋放，有些人過去默默付出的努力，將在6月開始看見回報。其中有3個星座特別受好運眷顧，不只事業迎來突破，財運也明顯升溫，感情生活同樣有望變得更甜蜜。

三星座天生不愛社交！天蠍孤狼性格、「1火象」意外上榜

社交活動是我們必須經歷與學習之事，有人喜歡，當然也會有人不喜歡，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「最不愛社交」！？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。