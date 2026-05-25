台中新成屋大樓傳雙屍悲劇 民俗專家示警快做3事：否則人心難安

台中市一處新成屋大樓21日傳雙屍悲劇，一對年輕夫妻陳屍住處，獨留4個月大女嬰幸獲救。民俗專家廖大乙說，這類命案怨氣重，建議要請法師誦經，紓解怨氣化煞，大樓出入口也應做淨化，有助於安定人心，降低對其他住戶造成影響。

據了解，該起雙屍命案發生在台中港區，一對被列為高風險家庭的年輕夫妻，與社工約好要帶女嬰去打預防針卻失聯，社工前往家訪，但敲門無回應，經警消及當地里長協助破門進入，發現夫妻倆倒臥房內身亡，女嬰尚有生命跡象送醫獲救。

而該對夫妻育有一女，設籍新北市，一家三口近期才搬到台中市，在梧棲一處新成屋大樓租屋，房租每月約一萬多元，疑因收入不穩定，家庭經濟困頓，才拋下幼女走絕路；另，因該大樓最近才剛完工不久，不料就傳出憾事，也引發關注。

對此，民俗專家廖大乙說，社區大樓發生命案，不僅房東或屋主受影響，大樓住戶通常也人心惶惶，尤其這類命案怨氣很重，因此建議房東要請法師或專業人士誦經，紓解怨氣化煞，以免影響到大樓其他住戶。

此外，社區大樓業主針對整棟大樓的出入口一定要做淨化，且再過兩個多月就是農曆七月，屆時普度可以豐盛一點，並請中元公做主，使冤親債主歸位，有助於安定人心，人心安定，交通出入、行事不易慌亂，自然能確保平安。

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