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太陽入雙子！4星座人生加速...射手認真對待感情、他運氣回溫了

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師指出太陽進入雙子後，有4個星座人生會開始加速。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師指出太陽進入雙子後，有4個星座人生會開始加速。圖／AI生成

5月21日太陽進入雙子座，代表能量從金牛座的穩定轉向充滿交流、多變與好奇心的氣氛。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出太陽入雙子後整體能量會變更快速，無論是人際關係還是機會都會進入生活中，是一段很適合旅行或學習的日子，有4個星座人生會開始加速，不僅會達成成就，心境也會越來越輕盈，請不要在原地踏步，要好好把握機會。請參考太陽、上升星座。

雙子座／世界開始圍著你轉

雙子座在這段期間會感覺運氣全都回來了，之前卡在原地的事情開始變得通順，自信心也越來越強，近期你的人際關係會變得非常好，大家都會主動靠近你，桃花運也會因此提升，之前失敗不是沒機會，而是你太疲憊了，只要相信自己的能力與魅力，就能夠獲得成功。

水瓶座／奇思妙想開始變現

水瓶座這段時間靈感會變得非常多，並且會開始執行你腦袋中的奇思妙想，特別是創業、副業或自媒體方面，你的風格會被他人注意到，開創出屬於自己的市場。這段時間你也很適合與他人合作，不僅能使曝光度增加，也讓你慢慢活成自己最喜歡的模樣。

天秤座／新的連結改變命運

天秤座社交運將會增加，容易在聚會、上課或旅行中認識新朋友，他們可能會是未來的另一半或合作對象，在人與人的新互動中，你會感受到被理解、並且更加愉快，建議可以主動多參加活動，你的魅力將比其他時間更大，搞不好一次不經意的聊天就是改變命運的關鍵。

射手座／心與心重新靠近

射手座感情世界會變得很熱鬧，單身者容易在旅行、聊天或聚會中對他人產生好感，不只是心動，而是會慢慢走進他的生活，成為另一半。有另一半的人感情會慢慢升溫，透過多交流和陪伴能將本來破損的感情慢慢修復，總而言之，你會逐步放下內心的漂泊感，開始認真對待感情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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