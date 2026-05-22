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九紫離火運！「4生肖」5年內迎巨大改變...蛇注意健康、他貴人帶財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成

從2024年開始正式進入第九運，對應的卦象「離卦」代表是「九紫星」，因此被稱為「九紫離火運」。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享有4個受到九紫離火運影響，需要特別小心與運勢不錯的生肖。

需要特別小心：

生肖蛇／健康疑慮 低成本創業

受到火運能量增強影響，所以需要注意身體健康，如果家中有屬蛇的長輩，請觀察他的健康與體能，並且他多運動。此外如果想創業，請往低成本的方向去創業，否則成本太高會對你造成很大的負擔。

生肖馬／做出改變 不宜太大膽

火運能量大開，所以需要保持績效，要適時地做出改變，例如投資理財或想在工作上表現更好的話，可以改變策略，但不能做風險太大的投資。

運勢不錯：

生肖虎／財運提升 貴人幫忙

因為木火相生，代表財運會在未來5年有所提升，而且貴人會主動來幫 祝你，讓你達到新高度。如果想要拓展人脈，可以從貴人口中得到方向，更能獲取投資方面的策略。

生肖兔／工作被看見 財富倍增

火會來助你木的五行，所以在工作上的表現容易被看見，如果想投資理財也很可能倍增財富，請好好把握上述機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運

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