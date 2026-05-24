病符星影響！4生肖越努力越無力...牛抓不到重點、他工作扛太多

病符星在紫微斗數中被歸為煞星，象徵壓力、亞健康與隱性消耗。紫微斗數一點通姚本軍老師於臉書發文，指出今年小滿過後受到病符星的影響，有4個生肖不僅工作上會感覺特別忙碌，甚至會被外界影響，越努力越感到疲累，此情況而言，能否維持自身穩定才是對抗煞星的關鍵。

生肖牛／模式變動 努力卻抓不到重點

屬牛的人受到病符星影響，原本順利的工作模式會出現變動，雖然他的擁有異於常人的毅力，但在高節奏環境中會被迫改變方向，打斷既有的節奏，進而影響工作成果，就算做出實績，也可能出現「明明在努力，卻抓不住重點」的感受，建議重新檢視工作流程、排除掉不必要的環節，才能更加穩定。

生肖雞／易受檢視 自我懷疑

屬雞的人重視自己的表現與品質，但病符星會影響你的身心，進而導致專注力向降，加上丙午年的埔光增加，會感受到被「檢視與被消耗同時發生」的無奈感，例如接到任務卻被反覆修正，甚至開始自我懷疑，建議將心力放在把控節奏上，先確立好工作的優先順序，才能在壓力中找到正確的執行方式。

生肖蛇／任務太多 落差感大

丙午年雖然會增強蛇的行動力，但病符星也會導致「過度運轉後的虛耗」，可能會同時接到多項任務，能量不足的情況下造成品質下降或後期乏力，落差感十分明顯，建議把資源放在確定的項目，不要分散精力，避免優勢受到稀釋。

生肖猴／環境改變 難跟節奏

屬猴的人雖然很擅長靈機應變，但病符星來臨，會讓你的反應速度變慢，進而產生「環境變動頻繁，自己卻難以跟上節奏」的感覺，例如合作對象改變、工作方向調整，干擾你原本的優勢，不過這也是改變你過於依賴臨場反應的機會，如果能規劃好更清晰的工作流程，便能使工作進展更加順利。

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