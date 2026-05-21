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能躺就不動？12星座宅宅排行出爐 這群人奪冠「有零食就開心」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本占卜與心理測驗網站占いTVニュース近日分享12星座「宅宅」排行榜。示意圖／AI生成
日本占卜與心理測驗網站占いTVニュース近日分享12星座「宅宅」排行榜。示意圖／AI生成

日本占卜與心理測驗網站占いTVニュース近日分享12星座「宅宅」排行榜，指出有些人沒有行程、只能待在家時會覺得無聊，但也有人一聽到「今天可以整天待在家」，反而覺得相當幸運。究竟哪些星座最懂得享受居家時光？一起來看看！

第1名：金牛座

金牛座很重視舒適感，只要換上居家服或運動服，再準備好零食，就能在家裡放鬆一整天。即使行程臨時取消，他們一開始可能有點失望，但很快就會轉念，覺得「今天就吃點心、好好放空吧！」除非是錯過美食邀約，否則通常不會太難過。

第2名：巨蟹座

提到熱愛居家生活，巨蟹座幾乎榜上有名。雖然巨蟹座也喜歡與人見面，若行程被臨時取消，仍可能感到失落，但只要決定改待在家，就能很快進入自己的節奏把居家時間過得充實。

第3名：水瓶座

水瓶座雖然也覺得出門有趣，但內心常會冒出「其實有點麻煩」的想法。只要有網路，他們一個人待著也不成問題，甚至可能出門前還在滑手機，直到快來不及才匆忙準備。若行程突然取消，水瓶座一開始可能有點不滿，但也會覺得能繼續做自己的事，其實也不錯。

第4名：獅子座

獅子座表面上看起來不像能長時間宅在家的人，但其實也有懶散、不想動的一面。只要切換到放鬆模式，他們即使待在家也OK，不一定非得出門才會覺得開心。

第5名：天蠍座

天蠍座的專注力很強，一旦投入自己感興趣的事情，就很容易忘記時間。文章也笑稱，他們甚至可能因為太沉浸在自己的世界裡，而忘了原本的約定，變成主動取消行程的人。

第6名：摩羯座

務實的摩羯座不太喜歡浪費時間，即使待在家，他們也很難發懶，通常會替自己設定目標或待辦事項，再一步步完成。

第7名：處女座

處女座重視整潔，若決定待在家，很可能會先從打掃、整理環境開始。透過收拾房間、整理物品，讓空間變清爽，心情也會跟著煥然一新。

第8名：雙魚座

雙魚座比較隨遇而安，對他們來說，出門或待在家未必有太大差別，重點是當下需要做什麼。只要能順著情境走，他們通常都能接受。

第9名：牡羊座

牡羊座是行動派，也很看重自己的感覺。要不要宅在家、要宅多久，通常取決於當下心情。只要是自己決定的，他們就能接受；但若被迫一直待在家，可能就沒那麼自在。

第10名：天秤座

天秤座重視社交，也很在意與人互動的氛圍。對他們來說，出門見人本身就是提振心情的一部分；如果宅在家意味著見不到人，反而容易失去動力，整個人變得有些懶散。

第11名：射手座

射手座喜歡外出與探索，即使一個人行動也能自在，但若要長時間待在室內，就容易覺得悶。他們不是不能獨處，而是不太適合被固定在同一個空間太久。

第12名：雙子座

雙子座喜歡親自接觸新鮮事物，也喜歡與人聊天交流。雖然他們也會利用網路讓居家生活變得有趣，但內心仍會想見人、想說話，或想出門看看新東西。對雙子座來說，長時間宅在家，可能比較像是一種忍耐。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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