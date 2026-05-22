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氣氛擔當！12星座「活力王」排行 獅子自帶存在感、天蠍有隱性力量

聯合新聞網／ 綜合報導
生活中有一些人總是能保持正能量。 圖／ingimage
生活中有一些人總是能保持正能量。 圖／ingimage

在日常生活中，總有一些人無論身處什麼情境，都能保持活力與正向能量，甚至在無形之中帶動周圍氣氛，成為大家的精神支柱。這類「元氣角色」有的是天生樂觀，有的則是以行動與態度影響他人。「搜狐網」以12星座進行排名，揭曉誰最具這類特質。

第12名：金牛座

個性穩定安定，給人安心感是最大特點，但較少主動展現熱情或帶動氣氛。雖然不是典型的元氣角色，卻是讓人放鬆、信賴的存在。

第11名：摩羯座

責任感強，容易在「想要表現元氣」與實際壓力之間消耗精力，有時甚至會因此感到疲憊。屬於默默撐場，但不會刻意營造熱鬧氛圍的類型。

第10名：處女座

平時細心付出、默默協助他人，其實一直在提供支援能量，只是不容易被注意到。屬於低調型的正能量輸出者。

第9名：水瓶座

外表冷靜理性，但偶爾一句意外發言或獨特觀點，反而能帶來驚喜與活力。是「不按牌理出牌」型的元氣來源。

第8名：天蠍座

看似內斂，但在關鍵時刻能爆發強大專注力與氣場，能在低迷環境中撐住氣勢，是隱性力量型角色。

第7名：雙魚座

溫柔且富有感受力，一個微笑或眼神就能帶來療癒感。屬於柔和型的元氣來源，悄悄安撫他人情緒。

第6名：天秤座

擅長維持和諧氣氛，讓人感到舒服與放鬆，是社交場合中的「氣氛穩定器」，自然帶來安心感。

第5名：巨蟹座

重視人際關係與情感連結，常透過關心與陪伴讓他人恢復能量，是溫暖型的元氣支援者。

第4名：雙子座

話題豐富、反應靈活，能用輕快交流帶動氣氛，是讓周圍瞬間變得輕鬆愉快的活力來源。

第3名：射手座

充滿行動力與自由精神，喜歡探索與挑戰，即使遇到挫折也能迅速調整心態，帶給他人勇氣與前進動力。

第2名：獅子座

天生自帶存在感，無論身處何種場合都傾向展現熱情與活力，喜歡將樂趣放大，也常成為帶動全場氣氛的核心人物。

第1名：牡羊座

行動力極強，想到就做，總是充滿衝勁與能量。這種毫不猶豫向前衝的態度，容易感染周圍的人，讓人不自覺被鼓舞，成為最具代表性的元氣領導型星座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 搜狐網

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