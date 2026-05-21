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小滿財氣回流！6生肖迎豐收轉運期 財運、人脈、機會全起飛

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是小滿節氣，有6大生肖會特別感受到財氣開始回流的能量。圖／AI生成
今天是小滿節氣，有6大生肖會特別感受到財氣開始回流的能量。圖／AI生成

今天是小滿節氣，象徵「將滿未滿」，萬物進入成果累積期。近期在木星合月能量帶動下，並結合水星與冥王星的和諧影響，讓隱藏的機會、人脈與金流開始浮出水面。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，此時適合重新調整財務、啟動合作與規劃新方向，6大生肖會特別感受到「財氣開始回流」的能量，展現由穩定到爆發的不同轉運。

TOP6：生肖豬

運勢偏向生活安定與家庭回暖，居住環境、家人互動或財務壓力有機會逐步改善。雖非強烈財運爆發，但整體更有安心感。當生活穩定後，也會帶動長期福氣回流。

TOP5：生肖蛇

思維轉變帶來突破契機，原本卡關的合作與條件，有機會透過重新溝通而打開局面。偏財與額外資源運同步提升，可能出現意外收穫。關鍵在於願意換個角度看事情。

TOP4：生肖牛

屬於穩健累積型運勢，過去努力逐漸被看見，薪資、獎金或長期合作有望迎來回報。財務規劃與儲蓄安排也更容易落實。整體進入踏實成長與成果兌現階段。

TOP3：生肖猴

人脈成為財運推手，透過社交互動容易帶來合作機會與資源連結。近期有機會遇到重要人脈，進一步打開收入與合作空間。越主動連結外界，機會越明顯。

TOP2：生肖鼠

靈感與判斷力明顯提升，適合副業、投資與資訊型機會發展。容易出現意外進帳或合作邀約，也能從細節中發現價值。此時行動有助於財務思維升級與突破。

TOP1：生肖龍

整體運勢進入關鍵上升期，事業與財運同步加溫，過去累積開始被看見。貴人助力明顯，適合主動爭取合作與升遷機會。此階段已從累積走向收成，機會有望帶來長期改變。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小滿 生肖

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