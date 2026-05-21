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太幸運！三星座天生招財體質...射手輕鬆致富、他易遇貴人

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個天生「財運旺」的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個天生「財運旺」的星座。圖／AI生成

每個人都羨慕有錢人，希望藉著自己的努力能夠發家致富，從此過上愜意的生活。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生「財運旺」的星座，快來看看你也沒有這方面好運吧！請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 雙子座／彩券獎金 容易入袋

雙子座偏財運很旺，常常會種發票或樂透，但通常都是幾百塊，很難再往上了，在職場上參加尾牙也很容易中獎，例如獲得優惠券或家電類的產品，令同事們都非常羨慕。

TOP2 射手座／幸運之子 錢自動來

射手座的人正財運都很旺，畢竟他的守護星是木星，跟財富很有關係，在工作上無論做什麼事情都容易被主管看見，很容易透過自身努力來換取財富，並輕易得到升遷的機會，幸運加上努力，很快就能夠發家致富。

TOP1 雙魚座／關鍵時刻 貴人指點

貴人運對增加財富也是不可或缺的因素之一，雙魚座在無形中總是有許多貴人在旁邊等著，等待幫助他，例如在買股票時不知道要選擇哪一支，此時就會有貴人現身指點，讓他的未來更加順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 財運

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