健康又有錢！3生肖命格活越老越快樂...蛇到處旅遊、他解鎖新技能

年老時如果能夠身體健康、不用擔心經濟問題，便能與家人輕鬆自在的相處，共度美好的歲月。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個越老活得越快樂的生肖命格，他們既有錢又健康，勢必能夠快樂享受退休的時光。

TOP1 生肖蛇（生於丑時01:00-03:00）／天天順心 到處旅遊

巳酉丑是三合，勢必會越活越快樂。有的人害怕退休，擔心離老去更近了，但這類人因為時辰跟生肖合，因此很能欣然接受老去、退休的現實，年輕時節儉的關係，年老反而很願意花錢出去旅遊，對他來說心情快樂是最重要的。

TOP2 生肖猴（生於辰時07:00-09:00）／充實富足 樂在學習

也是申子辰三合，這類人很容易獲得快樂與滿足，年輕時因為工作繁忙沒辦法學習很多東西，年紀大了就很樂意學東西來滿足自己，例如學鋼琴、學跳棋，甚至歌仔戲都沒問題。

TOP3 生肖豬（生於卯時05:00-07:00）／戒壞習慣 身心安康

亥卯未三合，這種人想的很開，可能早期有抽菸、喝酒的壞習慣，但到了年紀大時就會全部戒掉，不僅能讓他身體健康，更可以保持身心靈的愉快，身體變好自然會越來越愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。