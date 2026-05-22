6月星座運勢／天秤魔羯工作亮眼、他遇到「神隊友」

時間馬上要到6月了，各星座的運勢將會如何發展呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享6月12星座的運勢，許多人可能會遇到家庭問題，請平靜應對，才能順利化解危機。

小孟老師指出，6月抽出的塔羅牌為「戰車牌逆位」，加上金星、水星進入巨蟹座，人們會變得特別重視家庭，此外人與人之間的情感維護也是6月重要的課題，如果你正在面對家庭問題，情緒容易被放大，建議要好好應對，避免衝動行事。

冥王星與火星呈現四分相，6月國際情勢仍然會出現緊張的局面，若打算出國或途經政局不穩定的國家，請提前做好防護措施。經濟方面，可以多留意生活用品及居家環境議題的投資話題，可能會有不錯的行情，戰爭話題可能會影響人們判斷，建議保持穩健操作才是安全模式。

牡羊座／遇到壓力 不要放棄

6月職場運勢容易遇到壓力的來源，這些壓力是對你的考驗，不要因此而急著離職或放棄，就算換工作壓力也不會立刻消失，一定要好好面對並妥善處理。財運方面容易聽信不可靠的建議，應以保守操作為主。

工作運：3顆星

愛情運：2顆星

幸運色：白色

金牛座／承擔重責 分散投資

金牛座6月在職場上充滿活力，容易讓身邊的人對你刮目相看，只要多展現自己的能力就能獲得肯定，請多承接重要任務。財運方面對理財有自己的想法，但同時又過於執著，建議採取分散投資的方式，對你來說更加安全。

工作運：4顆星

愛情運：4顆星

幸運色：紫色

雙子座／真誠表達 財運不錯

雙子座6月職場上工作表現容易被放大關注，你的言語和想法容易變成人們參考的依據，因此有人跟你討論事情時，要用真誠的方式表達，不僅能幫到對方，更能提高你的影響力。財運方面偏財運不錯，可以適度進行投資，但重點還是在於保留資金，避免過度花費。

工作運：5顆星

愛情運：5顆星

幸運色：米色

巨蟹座／人緣很好 適合轉職

6月在職場上人緣很好，無論是老闆還是同事都對你很有好感，讓你吃得很開，如果想轉職6月也適合主動出擊，參加面試容易獲得很好的機會，建議多去嘗試。財運方面，此月容易受到股市波動而過度投入，因此仍需要用保守的理財方式，才能避免損失。

工作運：5顆星

愛情運：5顆星

幸運色：灰色

獅子座／遇神隊友 主動提問

獅子座6月份在職場上容易遇到幫助你的「神隊友」，千萬不要因為害羞不敢詢問，否則將錯過寶貴的學習機會，只要願意交流就有不小收穫。財運方面，你對投資有強烈興趣，但記得仍要理性應對，不要盲目跟風，才有助於長久發展。

工作運：5顆星

愛情運：4顆星

幸運色：綠色

處女座／工作量大 謹慎投資

6月在工作上會感覺悶悶不樂，雖然上司很欣賞你，但你仍覺得工作量有點大，承受了許多壓力，如果身體真的吃不消，請一定要主動反映問題。財運方面，仍要採取保守穩健的投資策略，才能慢慢累積財富。

工作運：2顆星

愛情運：2顆星

幸運色：黃色

天秤座／工作出色 投資有成

6月在職場上容易有出色的表現，上司非常看好你，更容易獲得重視與肯定，請多與優秀或有經驗的人互相交流，有助於提升自身的工作能力，也很適合換工作。財運方面，投資可以看到一些成果，但即便如此，也要謹慎花費，才能守住財富。

工作運：3顆星

愛情運：3顆星

幸運色：黑色

天蠍座／工作瓶頸 別衝動離職

在職場上容易遇到小瓶頸，可能會思考是否該離開工作崗位，不過在做出決定前，建議多觀察市場上的機會，不要因為情緒而衝動離職，否則很容易因選錯工作而後悔。財運方面，投資有自己的方法與判斷力，如果目前方式已經在獲利，請繼續保持，不要大幅改變策略。

工作運：3顆星

愛情運：2顆星

幸運色：粉色

射手座／工作運佳 控制支出

6月在職場上與同事、上司相處會很有緣份，當你需要幫助，身邊的人都會為你提供資源，只要願意表達自己需求就能得到協助，不要一個人硬撐，此外如果有想換工作的想法6月也適合透過朋友介紹或人脈資源擴展新機會。財運方面很不錯，但仍須要保持理性、控制支出，財運就會逐步提升。

工作運：4顆星

愛情運：4顆星

幸運色：藍色

摩羯座／表現亮眼 要有自信

摩羯座在工作上會有不錯表現，同事們也很喜歡與你共事，因為你總是能及時伸出援手，老闆或上司也會敬佩你的能力，並希望你能承擔更多責任，6月很適合主動爭取機會。財運方面，你有很好的判斷力，但不要輕易讓他人意見影響你判斷，要對自己有信心。

工作運：4顆星

愛情運：3顆星

幸運色：紅色

水瓶座／工作疲憊 勇於表達

6月容易在工作上感到非常疲憊，你的能力會受到肯定，許多人會願意協助你，但是工作負擔會因此增加，當你發現無法負擔時，請要勇於表達，不要把所有壓力都吞下。財運上6月容易花費過多金錢，一定要有所節制，學會妥善理財、控制支出。

工作運：3顆星

愛情運：4顆星

幸運色：棕色

雙魚座／職場瓶頸 請多堅持

6月份在職場上容易遭受瓶頸，甚至可能會對工作產生懷疑，但這只是過渡期，只要能堅持過去，就有機會看到後續成果，不要輕易放棄。財運方面，偏財運非常不錯，但花錢容易失去節制，除了要把握財運之外，更要做好儲蓄與理財規劃，才能真正累積錢財。

工作運：4顆星

愛情運：4顆星

幸運色：橙色

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