快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

周四小滿！命理師：居家風水做3件事「生活也剛剛好」

聯合新聞網／ 文／谷帥臻｜設計學博士・風水命理專家
稻穗示意圖。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
稻穗示意圖。記者許正宏攝影／聯合報系資料照

2026年的小滿節氣時間，是國曆5月21日上午8點37分。

「小滿」是二十四節氣中的第八個節氣，也是夏季的第二個節氣。此時天氣漸熱，雨水增加，作物逐漸飽滿，卻還沒有完全成熟。

古人說：「小滿者，物至於此小得盈滿。」意思是天地萬物到了這個時候，開始慢慢充實、漸漸飽滿，但還未到最盛、最滿、最成熟的狀態。小滿最有意思的地方，正是它不是「大滿」，而是「小小地滿」。

■ 小滿的智慧：不必把人生塞到全滿

現代人常常把生活排得很滿。工作滿、行程滿、訊息滿、責任滿，連休息時間也常常被切得支離破碎。看起來很充實，實際上卻可能已經疲憊不堪。

小滿提醒我們，真正好的狀態，不一定是滿到極致。有一點成果，也留一點成長空間；有一點收穫，也保留一點喘息餘裕。這種「未滿而將滿」的狀態，反而更接近生活的平衡。人生不必太滿，小小地滿，剛剛好。

■ 家宅空間也一樣，不是越滿越好

從居家風水與空間規劃來看，「小滿」也很適合重新檢視家裡的狀態。

有些人以為家裡東西越多，越有生活感；裝潢越滿，越有氣勢；擺設越多，越能帶來安全感。但真正舒適的家，不是被物品填滿，而是讓人一進門，心能慢慢安下來。光線能進來、空氣能流動、動線不被雜物阻擋，這些看似平常的生活條件，其實都會影響一個家的舒適度，也影響人的情緒與精神狀態。

尤其小滿過後，天氣開始濕熱，梅雨季也容易讓家裡出現悶、濕、黏、重的感覺。此時與其急著增加擺設，不如先讓空間恢復清爽。

■ 小滿後居家整理，可從三件小事開始

第一，清掉最容易堆積的角落。

不需要一次大掃除，可以先從玄關、餐桌、沙發旁、書桌一角開始。這些地方通常是生活雜物最容易堆放的位置。玄關是每天進出的地方，如果鞋子、包裹、雜物堆滿，一回家就容易感到壓迫；餐桌若長期放滿帳單、文件或雜物，也會讓家的生活重心變得混亂。先清出一個角落，人的心也會跟著鬆一點。

第二，讓空氣流動，把濕氣排出去。

小滿之後濕氣漸重，浴室、廚房、窗邊、牆角、櫃內、床底，都是容易潮濕的地方。平日可以適度開窗、使用除濕機，並檢查牆角與櫃內是否有發霉情形。長期不用或已受潮的物品，也可以趁這個時候清理。空間一旦悶濕，人的精神也容易變得沉重。讓風與光進來，是最簡單也最實際的居家調整。

第三，替自己的行程留一點空白。

小滿不只提醒我們整理家，也提醒我們整理生活節奏。很多人家裡很滿，其實心裡也很滿。每天忙工作、回訊息、處理責任與焦慮，久了之後，連休息都像另一種任務。小滿說的「小得盈滿」，不是叫人停下來，而是提醒我們，不必把每一天都推到極限。留一點空白，反而能讓人重新恢復力量。

■ 青穗初盈，尚未大熟

節氣之所以值得被記住，不只是因為它標示了天氣轉換，也因為它提供了一種看待生活的方式。小滿時，作物正在飽滿，但還沒有完全成熟。這樣的狀態，很像人生許多階段：正在努力，正在累積，正在長成，但還不必急著抵達終點。青穗初盈，尚未大熟。不必把所有事情做到滿，不必把家裡塞到滿，也不必把自己撐到滿。小滿這一天，不妨整理一個角落，打開一扇窗，也替自己的心留一點空白。真正好的生活，不是什麼都滿，而是剛剛好。

人生不必太滿。小小地滿，剛剛好。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 小滿

延伸閱讀

小滿一到福氣漸滿！最強招運法＋幸運生肖完整公開

520夏季天赦日又撞除日！專家勸快「除五氣」好運才進來

5月21日迎「小滿」命理師點名4生肖「病從口入」 清熱祛濕是原則

丙午年鼠患！命理師：子午相沖...有鼠的地方「就是人生破口」

相關新聞

白色淡江大橋+紅色關渡大橋…淡水河口「紅白雙橋」風水正在成局

最近，「淡江大橋」成為北台灣最受矚目的新地標。白色單塔斜張橋身橫跨淡水河口，一邊連接淡水，一邊通往八里，也讓淡水、八里、台北港與北海岸之間的交通與觀光想像重新被打開。當大家都把目光放在這座白色新橋時，別忘了另一座早已陪伴淡水河四十餘年的紅色大橋「關渡大橋」。

520夏季天赦日又撞除日！專家勸快「除五氣」好運才進來

「520」，很多人想到「我愛你」。不過，從傳統擇日來看，這一天是甲午日為「夏季天敕日」，又遇建除十二神中的「除日」。天敕日，在民間信仰有上天開恩、赦過解厄、懺悔祈福的意涵；而除日，則象徵除舊、去垢、解結與清理。

天赦日逢文殊菩薩誕辰 專家曝順手「1動作」簡單添好運

今天是天赦日，恰逢文殊菩薩佛辰。民俗專家廖大乙表示，天赦日原本是向上天懺悔、祈福改運的重要日子，今年又碰上文殊菩薩佛辰，整體能量更旺盛，民眾可順手傳訊向得罪過的人，尤其父母、伴侶或手足認錯化心結，為自己累積好運。

三星座女生聰明到令人害怕…處女看破不說破、雙子笑嘻嘻裝傻

有些女生不是話特別多，但你跟她聊幾句就會發現，她反應快、觀察細，很多事情早就看透。搜狐網分享，有幾個星座女生「腦子動超快」智商過人，不只聰明，你猜不透她們，她們卻很容易看穿你。

小滿來了！命理師點名「4大生肖準備收割」第一名貴人、財運全爆發

周四(5/21)節氣進入小滿，國際天星命理風水師邱彥龍強調，小滿期間溫度大升、躁氣與火氣噴發，但有四個生肖，卻是憑藉這股爆發之氣蓄勢待發，為迎接下半年好運做準備，其中第一名為屬羊者，很容易被看見且跟他人互為貴人；其次是屬猴者，有可能因為一篇文章或一個合作而爆紅；第三名是屬雞者，有人脈、有訊息、也有財運互相影響；第四名是屬狗者，會被賦予重要任務，並很快做出成績。

周四小滿！命理師：居家風水做3件事「生活也剛剛好」

2026年的小滿交節氣時間，是國曆5月21日上午8點37分。「小滿」是二十四節氣中的第八個節氣，也是夏季的第二個節氣。此時天氣漸熱，雨水增加，作物逐漸飽滿，卻還沒有完全成熟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。