周四小滿！命理師：居家風水做3件事「生活也剛剛好」

2026年的小滿交節氣時間，是國曆5月21日上午8點37分。

「小滿」是二十四節氣中的第八個節氣，也是夏季的第二個節氣。此時天氣漸熱，雨水增加，作物逐漸飽滿，卻還沒有完全成熟。

古人說：「小滿者，物至於此小得盈滿。」意思是天地萬物到了這個時候，開始慢慢充實、漸漸飽滿，但還未到最盛、最滿、最成熟的狀態。小滿最有意思的地方，正是它不是「大滿」，而是「小小地滿」。

■ 小滿的智慧：不必把人生塞到全滿

現代人常常把生活排得很滿。工作滿、行程滿、訊息滿、責任滿，連休息時間也常常被切得支離破碎。看起來很充實，實際上卻可能已經疲憊不堪。

小滿提醒我們，真正好的狀態，不一定是滿到極致。有一點成果，也留一點成長空間；有一點收穫，也保留一點喘息餘裕。這種「未滿而將滿」的狀態，反而更接近生活的平衡。人生不必太滿，小小地滿，剛剛好。

■ 家宅空間也一樣，不是越滿越好

從居家風水與空間規劃來看，「小滿」也很適合重新檢視家裡的狀態。

有些人以為家裡東西越多，越有生活感；裝潢越滿，越有氣勢；擺設越多，越能帶來安全感。但真正舒適的家，不是被物品填滿，而是讓人一進門，心能慢慢安下來。光線能進來、空氣能流動、動線不被雜物阻擋，這些看似平常的生活條件，其實都會影響一個家的舒適度，也影響人的情緒與精神狀態。

尤其小滿過後，天氣開始濕熱，梅雨季也容易讓家裡出現悶、濕、黏、重的感覺。此時與其急著增加擺設，不如先讓空間恢復清爽。

■ 小滿後居家整理，可從三件小事開始

第一，清掉最容易堆積的角落。

不需要一次大掃除，可以先從玄關、餐桌、沙發旁、書桌一角開始。這些地方通常是生活雜物最容易堆放的位置。玄關是每天進出的地方，如果鞋子、包裹、雜物堆滿，一回家就容易感到壓迫；餐桌若長期放滿帳單、文件或雜物，也會讓家的生活重心變得混亂。先清出一個角落，人的心也會跟著鬆一點。

第二，讓空氣流動，把濕氣排出去。

小滿之後濕氣漸重，浴室、廚房、窗邊、牆角、櫃內、床底，都是容易潮濕的地方。平日可以適度開窗、使用除濕機，並檢查牆角與櫃內是否有發霉情形。長期不用或已受潮的物品，也可以趁這個時候清理。空間一旦悶濕，人的精神也容易變得沉重。讓風與光進來，是最簡單也最實際的居家調整。

第三，替自己的行程留一點空白。

小滿不只提醒我們整理家，也提醒我們整理生活節奏。很多人家裡很滿，其實心裡也很滿。每天忙工作、回訊息、處理責任與焦慮，久了之後，連休息都像另一種任務。小滿說的「小得盈滿」，不是叫人停下來，而是提醒我們，不必把每一天都推到極限。留一點空白，反而能讓人重新恢復力量。

■ 青穗初盈，尚未大熟

節氣之所以值得被記住，不只是因為它標示了天氣轉換，也因為它提供了一種看待生活的方式。小滿時，作物正在飽滿，但還沒有完全成熟。這樣的狀態，很像人生許多階段：正在努力，正在累積，正在長成，但還不必急著抵達終點。青穗初盈，尚未大熟。不必把所有事情做到滿，不必把家裡塞到滿，也不必把自己撐到滿。小滿這一天，不妨整理一個角落，打開一扇窗，也替自己的心留一點空白。真正好的生活，不是什麼都滿，而是剛剛好。

人生不必太滿。小小地滿，剛剛好。

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