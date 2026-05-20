小滿來了！命理師點名「4大生肖準備收割」第一名貴人、財運全爆發

周四(5/21)節氣進入小滿，國際天星命理風水師邱彥龍強調，小滿期間溫度大升、躁氣與火氣噴發，但有四個生肖，卻是憑藉這股爆發之氣蓄勢待發，為迎接下半年好運做準備，其中第一名為屬羊者，很容易被看見且跟他人互為貴人；其次是屬猴者，有可能因為一篇文章或一個合作而爆紅；第三名是屬雞者，有人脈、有訊息、也有財運互相影響；第四名是屬狗者，會被賦予重要任務，並很快做出成績。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(5/21至6/5) 12生肖運勢：

Top 1：羊

屬羊的朋友，小滿這段期間會比平常更容易被看見，你與他人互為貴人，相互幫助與支持，擁有許多的機會，如事業、財運、知識、學習、健康等，這16天是你主場開運的時機，貴氣上身，家運、財運都旺。

財運：財運非常好，尤其是房產、餐飲、親子領域，還有照護、女性市場及家庭用品、民生消費、熟客經營等領域特別適合，雖然這段時間不一定是暴衝的財富，但很容易穩穩長期進帳。

事業：適合先建立信任、慢慢經營客戶、拓展人派，你的溫度、照顧力和親和力會變成事業優勢。

感情：單身者容易遇到讓你有安全感的人；有伴者適合談家庭規劃、同居、婚姻等未來規劃。

健康：注意胃、胸口悶、水腫、暴飲暴食，千萬不要一焦慮就靠吃來安撫自己。

建議：這 16 天的開運方式就是穩住家、穩住心跟穩住情緒，財運自然跟著穩。

Top 2：猴

屬猴的朋友，小滿這段期間人氣與名氣快速上升，擁有非常強的社群、人脈、網路跟資訊運，還有超強的帶財運，社群容易大爆發，很容易因為一句話、一篇文、一個合作、一個消息而打開機會。

同時這段期間存在感很強，會很想旅行、學習，也很想曝光、開拓新市場，有突然的靈感和行動力，可趁機將你的氣勢打開，看準正確方向，勇敢前行。

財運：可以靠口才、寫作、短影音、課程、直播、顧問、社群、流量、人脈、顏質而來，資訊就是你的財富。

事業：適合曝光、發表、談合作、加入新圈子、開發新客群，科技、AI、媒體、自媒體、教育培訓等領域都很適合。

感情：桃花要靠聊天而來，但也容易因曖昧太多導致選擇太多，最後不知如何收場。記住，話不要說太滿，也不要同時給太多人希望。

健康：注意神經緊繃、失眠、呼吸道、肩頸、眼睛疲勞。

建議：這16天把話說得好是非常重要的事，但能「說到做到」更重要。

Top 3：雞

屬雞的朋友，小滿這段期間事業壓力有點大，容易因情緒起伏感到煩躁，但此時也是能建立正確位置與方向的時間，多跟群體與社團交流，容易得到人脈、資訊與財富，許多事情該改變就改變，也是好事一樁，記得趁此好好扎根自己、穩固事業，因為根基在此刻紮穩的話，後面會有更不錯的收成在等你。

財運：正財穩定，適合靠產品、實體產業、土地、餐飲、美感、精品、生活服務類賺錢，旦不要追快錢，穩定是你的優勢。

事業：工作上容易卡、慢、壓力大，但只要你沉住氣，反而能讓別人看到你的耐力。

感情：感情偏務實，適合談生活、錢、未來，單身者容易遇到穩定但慢熱的人。

健康：注意喉嚨、甲狀腺、肩頸、脾胃、不要甜食過量。

建議：小滿不是讓你爆衝，而是讓你穩穩占位，別急，慢慢做會更有成果。

Top 4：狗

屬狗的朋友，小滿這段期間事業責任變重，壓力很大，容易被賦予重要任務，但放心絕對能做出成績，第六感很強，容易有快財入帳。

財運：財運靠責任與能力得來，不是輕鬆財，適合接專案、做管理、解決問題，但不宜衝動投資。

事業：被強力啟動，職場壓力大，但也是建立名聲、權威、專業位置的時期。

感情：容易因工作忙、脾氣急而忽略對方，有伴者要避免用命令口氣溝通。

健康：注意頭痛、發炎、血壓、火氣大、睡眠不足、運動傷害。

建議：這段時間不能只靠衝，而是要靠策略，先看清局勢再出手，勝率會更高。

Top 5：蛇

屬蛇的朋友，這段期間有機會靠專業、整理、分析、服務跟技術帶來突破，貴人與財運同在，但細節壓力大，需要比較仔細進行，容易得到無形的磁場幫助，多祈福拜拜能增強旺運，這段期間也特別愛面子。

財運：靠專業財、技術財、顧問財，可以從資料整理、醫療健康、行政管理、流程優化而來，小滿期間你越細，越能賺。

事業：適合修流程、做企劃、檢查漏洞、提升效率，你會成為團隊中很重要的補洞者。

感情：容易挑剔，但也容易遇到務實型對象，請把關心說得柔軟一點。

健康：注意腸胃、過敏、失眠、焦慮、壓力型疲勞。

建議：這 16 天的關鍵是別把完美主義變成壓力，要懂得把細節變成你的價值。

Top 6：鼠

屬鼠的朋友，這段期間最重要的主題是合作、伴侶、契約與人際關係的深層重整，合作容易洗牌，新秩序上線，也要注意舊有的問題，尤其是認知習慣與方法，容易導致破財。

財運：正、偏財運強，擁有合作財的機會，但也伴隨權力與利益分配問題，不要口頭約定，務必白紙黑字，否則容易吃虧。

事業：適合談新合作、新制度、新平台或新技術，但也要小心合作方暗中變卦或權責不清。

感情：感情容易進入重新定義期，不是分開，就是更清楚彼此位置，不要冷處理。

健康：注意神經系統、睡眠、肩頸緊繃、焦慮、循環代謝問題。

建議：這段時間不要怕關係洗牌，能留下來的，才是真正能長期合作的人。

Top 7：豬

屬豬的朋友，這段期間表面看起來很冷靜理性，內心卻有很多感覺，包含直覺、夢境、靈感等等，也容易接觸到共同財務、保險、療癒、深層關係等議題，靈感雖強烈，卻容易表現忽冷忽熱，但自我很清楚自己在幹嘛，且暗財能與心靈成長並行。

財運：偏財、合作財、暗財、靈感財都有機會，但不能只靠感覺，借貸、分潤、投資條件都要再三確認。

事業：適合命理、心理、療癒、藝術、設計、幕後企劃、顧問型工作。

感情：容易被深層情緒牽動，也容易心軟，要分清楚你是在愛，還是在拯救。

健康：注意睡眠、多夢、免疫力下降、過敏、水腫、情緒耗損。

建議：你的直覺很準，但一定要加上現實檢查，就算一切感覺對了，也要條件列清楚。

Top 8：牛

屬牛的朋友，這段期間還是擁有先天的幸運，你的責任會變重，重點在合作、責任跟現實安排，你不是沒走好運，但求穩更重要，所以不能貪心，戰線時間可以拉長來看，不要急於一時。

財運：適合守財、整理資產、檢查合約、控管支出，不宜躁進投資。

事業：合作與責任壓力增加，你需要談清楚分工，不要全部扛在自己身上。

感情：感情偏現實，可能談到責任、金錢、未來，單身者容易遇到成熟但慢熱的人。

健康：肩頸、骨骼、膝蓋、牙齒、過勞都要注意。

建議：你這段時間的好運來自穩定，守住節奏，比急著突破更重要。

Top 9：龍

屬龍的朋友，這段期間人際關係、合作、伴侶會讓你思考很多，關係壓力上升，合作要重談，不用給自己太大壓力，只要保持自在，好運自然來，幸運值拉滿。

財運：合作財有，但也容易因分配不均而煩惱，不要為了和氣而吃虧，要有規矩跟界線。

事業：適合修正合作模式、談條件、重新分工，適合往法律、公關、品牌、美感領域發展。

感情：容易覺得對方不夠理解你，或你一直在配合對方，有伴者要談清楚，不要悶著。

健康：腰、腎、皮膚、循環問題、壓力性疲勞。

建議：這段時間你要學會真正的平衡，不是委屈自己，而是把話說清楚。

Top 10：虎

屬虎的朋友，這段期間容易情緒化，可能在投資、感情、娛樂、工作、健康或日常安排上，嘴快而出狀況。嘴快與過度樂觀不是好事。

財運：容易因旅行、娛樂、學習、衝動消費而破財，投資不要只看願景，要看數字。

事業：想法很多，但細節不足，你要把大方向拆成小步驟，才不會空轉。

感情：容易想自由，也容易講話太直，有伴者要少說教，多傾聽。

健康：注意肝火、筋骨、交通意外、運動傷害、睡眠不規律。

建議：你的運不是不好，而是容易散，把力氣集中才會有成果。

Top 11：兔

屬兔的朋友，這段期間內心容易糾結不平衡，被感情、子女、創作、投資、內在慾望牽動，很多事表面沒說，但心裡其實很有感，暗流多，情緒深，處於不斷內耗中，但仍能積極的擴張事業，擁有不錯的財運。

財運：不宜高風險投資，容易因情緒決策而失準，適合低調觀察市場。

事業：在創作跟策略領域會有機會，但不適合硬碰硬，幕後布局比公開衝突更好。

感情：容易吃醋、懷疑、試探，單身者容易遇到吸引力強但複雜的人。

健康：睡眠、泌尿、生殖、內分泌、焦慮壓力要注意。

建議：你這 16 天要學的是看破，不一定要說破，許多事情知道就好，但不一定要立刻出手。

Top 12：馬

屬馬的朋友，這段期間很需要安全感，也特別愛面子，易在金錢、面子、比較中感到壓力，小人會特別多，因為前世的業障找到你了。

財運：有收入機會，但支出也大，小心為了排場、人情、面子而花太多。

事業：容易被看見，但也容易被比較，不要高調承諾超過自己能力的事情。

感情：想被重視，但不要用情緒逼對方證明愛，單身者有桃花，但要看對方是否真誠。

健康：心血管、血壓、眼睛、睡眠、火氣要注意。

建議：這段時間的關鍵不是更高調，而是要儘量低調把成果做出來，真正有實力的人，不需要一直證明自己。

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