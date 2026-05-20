「4大星座血型」刀子嘴豆腐心！生氣直接爆炸、超在乎你卻不說出口

有些人看起來脾氣超差，一不爽就炸，講話還特別嗆。但其實熟了才知道，他們根本只是嘴硬心軟代表。搜狐網分享，四個嘴硬心軟、明明很在乎，卻偏偏口是心非的星座血型，快看看都有誰上榜。

▍O型血牡羊座／暴躁但心軟

O型牡羊個性直、情緒反應快，一有不爽常常直接寫在臉上，講話也很衝。很多人第一眼會覺得他們難相處，但其實他們根本沒什麼壞心眼，氣來得快、消得也快，轉頭就忘了。

他們最典型的就是「嘴巴不饒人，心裡卻超在乎」。明明擔心你，嘴上卻要裝冷淡；明明捨不得，還故意講狠話。很多時候，他們不是不愛，而是不知道怎麼把脆弱說出口，只好用強勢掩飾真心。

▍B型血獅子座／強勢又嘴硬

B型獅子氣場很強，自尊心也高，情緒一上來講話會特別直接，有時甚至讓人覺得太兇。但其實他們很重感情，也很護自己人在乎的人。

尤其感情裡最容易口是心非。明明很想關心對方，卻偏偏裝不在意；明明心裡超捨不得，嘴上還硬要說「隨便你」。他們不是沒感情，而是太愛面子，不想讓人看見自己的脆弱。

▍O型血射手座／灑脫下藏深情

O型射手平常大喇喇的，脾氣一來也是說炸就炸，講話常常不經修飾。但其實他們心思很單純，很多情緒只是當下反應，過了就沒事。

他們特別不擅長說肉麻的話，越在乎的人，越容易故意裝輕鬆。明明很想念，卻只會回一句「喔」；明明很捨不得，還硬要假裝瀟灑。表面像什麼都不在意，其實心裡比誰都重感情。

▍A型血巨蟹座／敏感卻逞強

A型巨蟹平常看起來溫溫的，但情緒一旦累積太久，就很容易突然爆炸。他們其實非常敏感，也很容易因為一句話就放在心裡很久。

雖然有時脾氣一上來會變得很冷、很硬，但內心其實超級柔軟。看到別人難過，他們比誰都容易心疼。只是他們太不擅長表達情緒，很多關心都藏在嘴硬裡。明明很想你，卻故意說沒差；明明很在乎，卻偏偏裝冷淡。越是重要的人，他們反而越不敢直接表達真心。

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