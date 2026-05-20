台股4萬點賺翻！這些星座卻FOMO…天秤還沒進場、他總後悔買太少

台灣股市站上四萬點了。這個在幾年前看似遙不可及的數字，如今實實在在地成為新聞頭條。

當你轉頭看看自己的帳戶，發現水位好像還停在原地。這時候內心那股混亂與焦慮，就是心理學與金融市場上常見的 FOMO（恐懼錯失機會）。以下這六個星座，是不是也因為這一波而感到FOMO呢？可看太陽跟月亮星座！

天秤座：在權衡中耗盡時間，比較到最後沒下單

天秤座在投資這件事上，最辛苦的地方不是做錯決定，而是「永遠在做決定的前一步」。天秤的內建天賦是權衡，但當這種特質過度發展時，就會變成顧慮一堆與反覆分析。

「A 方案好還是 B 方案好？」「壓個股還是分散買 ETF？」天秤座在腦海裡開了無數個表格在計算完美配比。金融市場快速移動，等你終於把所有利弊與風險都分析完，行情早就走遠了。天秤要的是最完美的選擇，但市場從來沒有完美的時刻。

獅子座：沒跟上的不是報酬，是人前的體面

獅子座沒跟上這波行情，他們心疼的往往不只是帳面上的報酬，而是「不知道怎麼接話」的尷尬。獅子座內心需要個人的舞台，渴望被肯定。當大家都在狂歡，自己卻插不上話，那種挫折感才是真正傷及尊嚴的卡點。對獅子而言，少賺是一回事，但在人前顯得自己「沒眼光、沒局觀」，那才是最難熬的。

雙魚座：將務實的投資，直接跳進命運的宿命論

雙魚座在面對錯失行情這件事時，心理機制很特別。他們不會去回溯自己在哪個時間點漏掉了資訊，也不會去研究市場出了什麼變化。雙魚座容易誘發內心的無力感，一秒跳到最終結論：「我就是命不好。」雙魚座容易把一個極其務實的投資決策，直接升級成宏大的命運議題。當他們看著別人的帳戶翻倍，只會坐在原地覺得自己被上天忽略了。

巨蟹座：出手太過保守，買了卻陷入「少賺」的內耗

這個心態非常微妙，卻也是我自己最常犯的毛病。巨蟹座對安全感與自我保護有著深層的需求。在這波大潮裡，巨蟹座其實是有在場的，他們聽到了風聲，也小心翼翼地進場了。但因為太害怕受傷，巨蟹座可能只拿了微小的資金進去試水溫。結果市場真的漲了，巨蟹座卻會立刻陷入另一種更深的後悔：「早知道會漲，我為什麼當初不買多一點？」明明有參與到行情，卻因為賺得比別人少，最後搞得自己像個輸家一樣整天內耗。這種「賺得不夠多」的遺憾，有時比完全沒買還要折磨人。

處女座：過度追求確定性，等到完美進場點消失

處女座不是不想參與市場，他們是實用主義的信徒。但處女座的卡點在於，他們太想要「確定性」了。

在處女座的投資劇本裡，條件必須一條一條的符合：估值要合理、大盤要回檔、資金配比要精準、甚至連進場的時機都要完全符合邏輯。他們極度害怕出錯，於是把所有細節都拿放大鏡檢視。然而，股市往往在半信半疑中成長。當處女座還在尋求那個傳說中的「完美低點」時，大盤已經默默又漲了一大段，把所有的安全邊際都漲沒了。

雙子座：錯過的是話題參與感，而不是帳面數字

對雙子座來說，股市四萬點不僅僅是一個金融現象，更是一個巨大的社群話題。

雙子座天生喜歡分享、喜歡站在資訊與話題的熱度上。如果沒跟上這波投資，最讓雙子難受的往往不是資產沒增加，而是當大家在群組裡傳著市場迷因、開著財富自由的玩笑時，雙子座居然插不上話。比起實質的損失，沒辦法在聚會上自然地說一句「欸，那檔我早就買了」，那種被話題孤立的感覺，才是雙子座內心真正的焦慮來源。

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