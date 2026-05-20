快訊

柯文哲判17年「風險提升、有逃亡之虞」 裁定再限制出境、科控8月

國民黨清理軍購戰場 川普訪陸拋新變數會再引硝煙？

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

聽新聞
0:00 / 0:00

小滿一到福氣漸滿！最強招運法＋幸運生肖完整公開

科技紫微網／ 科技紫微網
小滿一到福氣漸滿！最強招運法＋幸運生肖完整公開(圖片來源：Shutterstock)
小滿一到福氣漸滿！最強招運法＋幸運生肖完整公開(圖片來源：Shutterstock)

小滿，是夏季裡帶著「將盈未盈」之意的重要節氣。此時田間作物開始灌漿，草木繁盛，天地之氣漸漸飽滿，卻還保留一分餘裕，不急著走到最滿。對現代人來說，小滿像是一段成果初現、運勢慢慢成形的時期，很多好事不一定立刻轟轟烈烈，卻會以穩穩長大的方式靠近你。2026年小滿的國曆運勢區間為2026年5月21日至2026年6月4日，這段期間特別適合穩住節奏、累積實力，讓正在發芽的機會，慢慢長成真正的收穫。

圖片來源：科技紫微網

如何在小滿招好運

第一招：祭三神開運法

古時小滿是農人祭拜水車、牛車、絲車的日子，感謝神靈賜予水源與耕作之機。現代人可以簡化成一種生活儀式：在家中種植一盆綠植、給寵物特別加菜、或對大自然心懷感恩。尊重自然、心存感激，就能吸引更多好運和福氣悄悄降臨。

第二招：蠶神祈福法

小滿也是傳統的蠶神誕辰，過去人們會祭拜絲神，祈求財富與順遂。

現代可以選擇在小滿這天佩戴一條絲巾，或在家中擺上一件絲綢製品，並點一炷香、獻一朵花，心中默念願望。藉由這樣的小小儀式，祝福自己的事業人際如絲綢般細緻順滑、柔韌強韌。

第三招：苦味補運法

小滿濕氣漸重，古人有「食苦清熱」的智慧。在這個節氣裡，吃些苦瓜、苦菜、莧菜等苦味蔬菜，不僅清熱解毒、養身防病，也象徵著從生活的小小苦澀中提煉出智慧和堅韌。用一口甘苦，換一份成長，讓福氣從內心自然流淌出來。

哪些生肖在小滿前後轉運

生肖牛

小滿前後，生肖牛在工作上的穩定度與掌控力特別突出，很有一種「定海神針」的氣場。越是需要制度、流程、執行力的任務，越能看出你的價值，也越容易做出讓人信服的成績。這段時間你的事業運相當亮眼，不只適合穩穩往上累積，也很適合把自己的專業與成果端上檯面。單身者容易在工作圈或日常互動裡，遇到可靠、踏實、值得慢慢認識的對象；有伴者則很適合一起規劃生活安排、家庭開支，感情會在務實中長出更深的安心感。財運也頗有表現，正財穩，績效或獎金都有期待，整體是一段越做越有底氣的好時期。

生肖猴

小滿這段時間，生肖猴特別容易在忙中見本事，很多人處理不了的問題，到了你手上反而能找到漂亮解法。你很像自帶應變力與靈活度的救火隊長，越是棘手的情況，越能讓你發揮實力，也因此讓你的能見度與影響力明顯提升。事業運非常有看頭，尤其適合爭取升遷、資源或更重要的位置，只要你願意站出來，機會就不太會錯過你。單身者身邊不乏注意你的人，只要把時間留給真正想認識的人，就很容易發展出有趣又有默契的緣分；有伴者則能在忙碌之中，依然感受到對方的支持與陪伴。財運也有不錯表現，收穫感強，容易迎來讓人振奮的進帳消息。

生肖雞

小滿前後，生肖雞很有「做得越清楚，越容易贏」的氣勢。這段時間你在工作上特別適合訂規則、建流程、抓細節，越是需要精準與條理的地方，越能快速看見成果，也越容易被上司或合作對象注意到。事業運可說是這波的亮點之一，無論是想換工作、談加薪、談合作，整體條件都相對有利，屬於很適合把握機會的一段時間。單身者容易遇到欣賞你能力與穩定感的人，互動自然、節奏穩定，反而更有長久發展的可能；有伴者則適合一起規劃理財、年度目標或生活藍圖，感情會在共同前進中越來越穩。財運也不錯，正財穩健，獎金或外快都有機會傳來好消息。

【延伸閱讀】

精準秘術！命格、運勢籤詩全解析

【嚴選批算】2026年你將迎來哪些轉變

科技紫微網

運勢 節氣 生肖

延伸閱讀

農曆四月運勢出爐！12生肖誰最旺？好運、機會一次看

5月21日迎「小滿」命理師點名4生肖「病從口入」 清熱祛濕是原則

5月中旬轉運排行出爐！金牛財運回升、他「感情終於有答案」

三生肖女命中帶金！龍很會賺、馬動中帶財、「這動物」少奶奶命

相關新聞

白色淡江大橋+紅色關渡大橋…淡水河口「紅白雙橋」風水正在成局

最近，「淡江大橋」成為北台灣最受矚目的新地標。白色單塔斜張橋身橫跨淡水河口，一邊連接淡水，一邊通往八里，也讓淡水、八里、台北港與北海岸之間的交通與觀光想像重新被打開。當大家都把目光放在這座白色新橋時，別忘了另一座早已陪伴淡水河四十餘年的紅色大橋「關渡大橋」。

520夏季天赦日又撞除日！專家勸快「除五氣」好運才進來

「520」，很多人想到「我愛你」。不過，從傳統擇日來看，這一天是甲午日為「夏季天敕日」，又遇建除十二神中的「除日」。天敕日，在民間信仰有上天開恩、赦過解厄、懺悔祈福的意涵；而除日，則象徵除舊、去垢、解結與清理。

天赦日逢文殊菩薩誕辰 專家曝順手「1動作」簡單添好運

今天是天赦日，恰逢文殊菩薩佛辰。民俗專家廖大乙表示，天赦日原本是向上天懺悔、祈福改運的重要日子，今年又碰上文殊菩薩佛辰，整體能量更旺盛，民眾可順手傳訊向得罪過的人，尤其父母、伴侶或手足認錯化心結，為自己累積好運。

小滿一到福氣漸滿！最強招運法＋幸運生肖完整公開

小滿，是夏季裡帶著「將盈未盈」之意的重要節氣。此時田間作物開始灌漿，草木繁盛，天地之氣漸漸飽滿，卻還保留一分餘裕，不急著走到最滿。對現代人來說，小滿像是一段成果初現、運勢慢慢成形的時期，很多好事不一定立刻轟轟烈烈，卻會以穩穩長大的方式靠近你。2026年小滿的國曆運勢區間為2026年5月21日至2026年6月4日，這段期間特別適合穩住節奏、累積實力，讓正在發芽的機會，慢慢長成真正的收穫。

5月21日迎「小滿」命理師點名4生肖「病從口入」 清熱祛濕是原則

今年5月21日上午8時37分將進入夏季的第二個節氣「小滿」，此時象徵夏熟作物籽粒，開始灌漿飽滿，同時也宣告梅雨季展開，天氣漸熱且潮濕。命理師楊登嵙提醒，小滿節氣萬物生長旺盛，但也是蟲害與病菌易滋生的時期，民眾在養生首重「清熱祛濕」原則，點名屬蛇、雞、牛、豬等生肖的民眾，需留意「病從口入」。

明天迎接小滿！6禁忌看過來…別喝冰飲料、別浪費米恐影響財運

5月21日是24節氣中的「小滿」，小孟老師分享6項禁忌，像是睡覺時別露肚臍，盡量避免熬夜，不要浪費米食等等，以免財運不順，導致自己一整年吃不飽喝不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。