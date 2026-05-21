小滿來了！「7星座」財運事業雙爆發 巨蟹衝最旺、投資關鍵曝光

5/21(週四)小滿，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒， 隨著2026年小滿節氣到來，世界整體能量也正式從立夏的「加速行動期」，進入一段「資訊爆發、情緒敏感、局勢快速變動」的新階段，因為小滿的意思，不是圓滿，而是「快滿未滿」，代表很多事情已經逐漸成形，但還沒有真正定局。

邱彥龍老師進一步說明，從整體星象來看，這段時間最大的特點，就是資訊流動速度明顯變快，不論社群媒體、短影音、AI科技、國際新聞與市場消息，會大量湧入生活，許多原本不被注意的議題，可能因為一則新聞、一段影片或一個社群話題，瞬間引爆全民討論。

這也代表，未來的世界不再只是比誰資訊多，而是比誰更能分辨真假、保持判斷，因為資訊越快，人心越容易焦慮，消息越多，越容易失去方向。

邱彥龍老師表示，在運勢與社會氛圍上，小滿期間民眾對於「安全感」的需求會非常強烈，大家開始更關心物價、房價、食安、醫療、家庭與生活穩定等問題，表面上社會仍持續運轉，但實際上，人們內心的不安全感正在增加。

尤其是家庭、照護與民生相關議題，將成為未來一段時間的重要焦點。邱彥龍老師說，這不只是經濟問題，更是一種心理層面的壓力，許多人會開始思考，未來是否穩定？收入是否安全？家庭是否能承受接下來的變化？

另一方面，科技與AI發展速度，也會在這段時間明顯加快，許多工作模式開始改變，企業對效率、對數據與工具應用的要求提高，未來不再只是努力工作就足夠，而是誰更能適應科技、學習新工具，誰就更容易取得優勢。

邱彥龍老師指出，這也意味著，大環境將進入一個新的競爭階段，真正的競爭，不只是價格與速度，而是資訊掌握能力、系統整合能力，以及誰更能快速修正錯誤。

在財運方面，邱彥龍老師分析，小滿節氣不適合過度衝動與投機，市場容易受到消息面影響而波動，因此，理財與投資比起「快」，更重要的是「穩」，未來真正能留下來的財富，來自於精準管理、穩定的現金流與長期規劃，而不是一時的情緒操作。

在感情與人際方面，則會呈現出一種矛盾感，一方面，人們渴望被理解、被照顧，希望獲得情緒的支持；但另一方面，一旦社交與資訊互動增加，又讓關係變得容易曖昧與不穩定，很多人表面輕鬆聊天，實際上卻比想像中更在意彼此的態度跟自己的感受。

因此，邱彥龍老師強調，小滿期間的人際課題，是要懂得「界線感」，太過心軟，情緒容易被對方影響；但太過防備，又容易失去真正的連結，如何在關係中保持溫柔，同時保有原則，會成為小滿期間的重要學習。

健康方面則要特別留意壓力與情緒累積造成的身體問題，包括睡眠品質下降、腸胃不適、水腫、肩頸緊繃與情緒性飲食等，很多人的疲憊，並不是身體真的撐不住，而是大腦一直停不下來。

邱彥龍老師強調，從更大的世界局勢來看，小滿也是一段「資訊戰」明顯升溫的時期，國際關係、科技競爭、AI監管與網路輿論，將持續影響全球局勢，未來世界最大的風險，不只是衝突，而是人們開始不知道該相信誰。

整體而言，小滿節氣最大的提醒是不要急著求滿，因為很多事情看似成熟，其實仍在變動。邱彥龍老師指出，真正有智慧的人，不會因為一時的消息與情緒而亂了節奏，而是懂得在混亂中保持清醒，在快速變化中保有判斷，未來的機會仍然很多，但真正能走得遠的人，往往不是最急的人，而是最能穩定修正、持續累積的人。

邱彥龍老師建議，這段期間，可多祭拜騎龍觀音、千手千眼觀音、三太子、城隍爺及城隍夫人、文昌帝君、土地公及土地婆、地基主，媽祖、三官大帝、五府千歲或虎爺。

服飾方面則可穿搭米白色、奶茶色、卡其色、燕麥色、淺藍色、天空藍色、霧藍色、墨綠色、橄欖綠色、深綠色、珊瑚橘色、暖橘色、白色、淺灰色或霧灰色。

邱彥龍老師強調，幸運色能增加貴人相助，穩定磁場，讓情緒得到平衡，同時穩定財運，讓決策與判斷更加清晰，不會太過衝動，另外，穿對顏色也可讓人氣提升，強化社交吸引力，彼此合作順暢。

至於飾品，邱彥龍老師則建議可配戴藍寶石、海藍寶、青金石、藍紋瑪瑙、祖母綠、綠翡翠、綠和闐玉、綠幽靈、東陵玉、黑曜石、黑珍珠、月光石、白珍珠或白水晶，可以增加理性思考、降低焦慮，同時防止被資訊帶偏，並讓財運蒸蒸日上、避免衝動投資，強化事業成長，還能阻擋負能量、保護磁場，防止他人情緒勒索，增加溝通與合作，讓專注力提高，幫助做正確決定。

至於小滿其間的幸運星座，包含上升、月亮、太陽落在巨蟹、雙子、水瓶、射手、處女、 金牛 、牡羊等七個星座者，財運跟事業運皆旺，拓展人脈跟財運之間，彼此互為影響，雖然事業上有點壓力，但皆可迎刃而解，只要當作是一種磨練，穩穩前行即可。

最後邱彥龍老師引用《易林·離之離》卦：『時乘六龍，為帝使東，達命宣旨，無所不通。』說明小滿節氣整體運勢，要懂得順應天時，按照長官及法規行事、心存光明不徇私，奉天命照亮天下。邱彥龍老師強調，小滿這16天容易有天命、天時加身，只要守法尊法，身段放軟，就能得到好運加持，除非本身是歪邪者，則必遭反噬，業障纏身、大小事不斷。

總歸一句總結，邱彥龍老師強調，想要轉運翻身，就要以眾人利益為依歸，若只依一己之私做事，容易從高空摔落。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。