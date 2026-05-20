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5月21日迎「小滿」命理師點名4生肖「病從口入」 清熱祛濕是原則

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
5月21日進入節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片
5月21日進入節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片

今年5月21日上午8時37分將進入夏季的第二個節氣「小滿」，此時象徵夏熟作物籽粒，開始灌漿飽滿，同時也宣告梅雨季展開，天氣漸熱且潮濕。命理師楊登嵙提醒，小滿節氣萬物生長旺盛，但也是蟲害與病菌易滋生的時期，民眾在養生首重「清熱祛濕」原則，點名屬蛇、雞、牛、豬等生肖的民眾，需留意「病從口入」。

命理師楊登嵙指出，在「小滿」這半個月內，屬蛇、雞、牛、豬的民眾要特別注意健康狀況。由於高溫多濕易使細菌繁殖、食物變質，這四個生肖務必嚴把飲食衛生，戒吃生冷與油炸食物，避免病從口入引發腸胃不適。此外，生活作息需保持規律，避免因過度勞累引發神經緊張與失眠多夢，只要多加放鬆休息即可安然度過。

楊登嵙建議，夏季中醫主「養心」，飲食應以健脾、清熱、祛濕為原則。建議多吃苦瓜等苦味食物消暑解乏；因夏天胃液分泌減少，飯前吃幾片生薑能排寒毒並增進食慾。切忌過量貪飲冷飲，以免損傷脾胃。

楊登嵙說，小滿節氣的半個月，早晚溫差仍在，應適時添減衣物，保持下半身寬鬆透氣，防範濕邪侵襲。當外界氣溫高於皮膚溫度時，衣物暴露面積不宜超過人體總表面積的25%，否則熱輻射侵入皮膚反而會覺得更熱。

楊登嵙分享， 順應此節氣日長夜短的規律，需保證睡眠充足。長期熬夜易導致機體紊亂，引發便祕、口腔潰瘍、咽痛等「內熱上火」症狀。建議在清晨進行散步、太極等和緩運動，讓陽氣適度宣通。但切忌劇烈運動導致大汗淋漓，以免「壯火食氣」過度消耗心臟陰液而更感疲累。

節氣 生肖 楊登嵙

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