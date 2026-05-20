白色淡江大橋+紅色關渡大橋…淡水河口「紅白雙橋」風水正在成局

最近，「淡江大橋」成為北台灣最受矚目的新地標。白色單塔斜張橋身橫跨淡水河口，一邊連接淡水，一邊通往八里，也讓淡水、八里、台北港與北海岸之間的交通與觀光想像重新被打開。當大家都把目光放在這座白色新橋時，別忘了另一座早已陪伴淡水河四十餘年的紅色大橋「關渡大橋」。

對許多淡水、八里、關渡與台北人來說，關渡大橋不只是一座橋。它是上班的路、回家的路，是去淡水走走、去八里看夕陽時，一再經過的紅色長虹。黃昏時，夕陽落在淡水河面，紅色橋影靜靜跨過河水，那種美不是新地標的驚豔，而是陪伴久了、越看越有味道的日常風景。關渡大橋，永遠是淡水河畔記憶風景裡的主角。

▌紅色關渡大橋：來龍盡結處的老門神

從風水地理來看，關渡一帶是淡水河進出台北盆地的重要關口，大屯山系向西南延伸，對岸有觀音山相望，兩側山勢夾峙，河水從中穿過，形成天然的水口門戶。在風水形勢上，這樣的地方稱為「來龍盡結」。「來龍盡結」不僅是看山脈走到哪裡停，而是看山勢、水勢是否在此收束、轉關、停蓄。關渡一帶山到此有收，水到此有口，河道在此形成門戶。紅色關渡大橋橫跨其上，如長虹臥水，也像一道現代版的水口關鎖。它守住的不只是車流，更是台北盆地多年來往淡水河口流動的人流、生活動線與城市氣脈。

▌白色淡江大橋：外海門上的新華表

如果說關渡大橋是內水口的紅色老門神，那麼淡江大橋就是外海門的白色新華表。淡江大橋的位置更靠近淡水河出海口。出海口在風水裡，是氣水外洩之處。若水口空曠無收，容易有「水去氣散」之象；若水口有標誌、有關攔、有捍門，則能形成收束與鎮守。淡江大橋的白色單塔斜張橋身立於河口，橋塔高起，斜張索展開，一邊接淡水，一邊連八里，形成外海門的現代捍門。用風水語言來說，就是：橋塔立水口，兩岸成捍門。它不只是漂亮的新地標，也是淡水河口面向大海的新門戶。

▌紅白雙橋鎖水口：一內一外，形成新格局

淡水河口最值得觀察的，不是單獨看淡江大橋，也不是單獨看關渡大橋，而是把這兩座橋放在同一條水脈裡一起看。關渡大橋在內，鎖住台北盆地通往淡水河口的內水口；淡江大橋在外，標誌淡水河口的外海門；中間的淡水河從關渡流向淡水、八里，再緩緩入海。這條河不是一條直直外洩的水，它有彎抱、有轉折、有開展，也有兩岸生活圈的承接。若以風水象法來看，這就有「寶帶水」的意味。所以淡水河口的新格局， 內有關渡鎖水口，外有淡江守海門；中有淡水河如寶帶，紅白雙橋聚水氣。這正是我所說的「紅白雙橋鎖水口」。

▌寶帶風水：不是橋一蓋就旺，而是位置剛好成局

這不是說橋一蓋好，地方就一定立刻大旺。真正值得注意兩座橋的位置剛好落在內外水口的關鍵節點上。一座在內收束，一座在外標誌；一座守住過去，一座迎向未來。當交通、人流、觀光、產業與水岸生活重新串聯，一個地方的氣勢就會開始改變。淡江大橋完成後，淡水與八里的距離會被重新感受，台北港、淡海新市鎮、八里左岸與北海岸的動線也可能被重新串起。路一通，人流會變；人流一變，生活圈會變；生活圈一變，地方的未來想像也會跟著轉動。

▌一座橋是工程，兩座橋成局，就是風水

一座橋，是工程。兩座橋若站在對的位置，與山、水、路、人流彼此呼應，就不只是交通建設，而是一個地方的新格局。白色淡江大橋，讓我們看見未來；紅色關渡大橋，提醒我們不要忘記過去。淡水河最美的風水，不只是橋通了，而是新橋與老橋一起，把一條河的記憶與未來都接住了。真正好的風水，不只是讓一個地方變旺，更是讓這片土地上的人，有根、有路、有水、有光，也有走向未來的力量。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。