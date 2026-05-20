520夏季天赦日又撞除日！專家勸快「除五氣」好運才進來

「520」，很多人想到「我愛你」。不過，從傳統擇日來看，這一天是甲午日為「夏季天敕日」，又遇建除十二神中的「除日」。天敕日，在民間信仰有上天開恩、赦過解厄、懺悔祈福的意涵；而除日，則象徵除舊、去垢、解結與清理。

很多時候，好運不是沒有來，而是人的心太滿、家太亂、習慣太舊，新的氣很難進來。所以更適合先問自己：最近的我，有沒有什麼舊氣、惡習、怨念與消耗，該清掉了？5/20 天赦日這一天，很適合為自己做一次「除五氣」整理。

▌一、除怨氣：把心從舊事裡領回來

怨氣，是最容易讓人卡住的氣。有些事情明明已經過去，心裡卻還在反覆重播。一句傷人的話、一段委屈的關係，放久了，就會變成心裡的結。

這一天可以提醒自己：我不一定立刻原諒誰，但我願意先放過自己。

▌二、除怒氣：少一句惡口，留一分福氣

很多怒氣，其實是壓力太久沒有出口。但情緒若一直往外衝，最容易傷到的往往是最親近的人。

天敕日遇除日，可以練習一件事：開口前，先停三秒。可以表達不舒服，但不要讓一時怒氣，把關係燒壞。

▌三、除惰氣：先動一件小事

惰氣它常長得像：「明天再說」、「等我準備好」、「我還要再想想」。可是人生很多事，不是想通了才開始，而是開始做了，才慢慢想通。5/20不必立刻改變人生，只要完成一件拖很久的小事：回覆一封信、整理一個抽屜、預約一次檢查、處理一筆帳。小事一動，氣就開始轉。

▌四、除濁氣：家裡清一點，心也亮一點

濁氣不只在心裡，也在家裡。玄關堆鞋、廚房油膩、床邊雜物太多、房間不通風，會讓人的精神跟著混濁。

5/20可以先清三個地方：玄關、廚房、臥室。不用大掃除，先清一個角落，家的氣就會開始流動。

▌五、除漏氣：不要讓精神從小地方流光

漏氣，是現代人最常見的破口。熬夜滑手機，是漏精神；情緒性消費，是漏財氣；一直討好別人，是漏心力；說太多、做太少，是漏氣勢。這一天可以問自己：我最大的漏氣點在哪裡？先止住一個漏，人的氣才會慢慢回來。

▌5/20這天開運可以這樣做

若時間允許，可到天公廟、玉皇殿，或自己常去的廟宇祈福。也可以在家中安靜片刻，誠心祈願：「願我懺悔過往的急躁、怨懟、拖延與惡習。願從今日起，除怨氣、除怒氣、除惰氣、除濁氣、除漏氣。願舊氣消散，新路漸開，福氣有路進來。」。

祈願之後，請立刻做一件小事：丟一袋垃圾、整理床邊、擦乾淨瓦斯爐、向一個人好好說話，或把今晚的手機早一點放下。真正的開運，不一定是人生立刻翻轉，而是從某一刻開始，願意不再消耗自己。

5/20夏季天敕日又遇除日，送給自己一句話：我不是只求轉運，我願意從今天開始，把自己改回來。

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