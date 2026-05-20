天赦日逢文殊菩薩佛辰 專家曝順手「1動作」簡單添好運

今天是天赦日，恰逢文殊菩薩佛辰。民俗專家廖大乙表示，天赦日原本是向上天懺悔、祈福改運的重要日子，今年又碰上文殊菩薩佛辰，整體能量更旺盛，民眾可順手傳訊向得罪過的人，尤其父母、伴侶或手足認錯化心結，為自己累積好運。

廖大乙指出，天赦日被視為玉皇大帝開恩赦罪的日子，今天農曆4月初四不僅是馬年第3個天赦日，也是文殊菩薩佛辰，象徵智慧與覺悟，因此地球磁場與正向能量特別強烈，若能真心反思過往、誠意懺悔，更有助於轉運改命、逢凶化吉。

若想改運求得下半年好運勢，其實不難，天赦日真正的意義在於「從心改過」，並非一味迷信燒金紙補運，因此比起花大錢購買金紙祭拜，不如以白米代替金紙祭祀，再將物資捐助給生活困苦的人，更能展現誠意，也更符合行善積德的本意。

他也建議，民眾可找見天的安靜場所，雙手合十下跪向天誠心懺悔，祈求寬恕自身過錯，並立願行善、布施助人；也可主動聯繫曾傷害、得罪過的親友表達歉意，尤其是對父母、伴侶或手足坦承認錯化解心結，替自己累積善緣與福報。

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