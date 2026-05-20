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明天迎接小滿！6禁忌看過來…別喝冰飲料、別浪費米恐影響財運
5月21日是24節氣中的「小滿」，小孟老師分享6項禁忌，像是睡覺時別露肚臍，盡量避免熬夜，不要浪費米食等等，以免財運不順，導致自己一整年吃不飽喝不足。
小滿代表太陽過黃經60度，此時的稻榖逐漸成熟，因此稱為「小滿」，在小滿後氣溫升高，雨水開始變多，也會導致濕氣變重，在養生方面必須去濕，這時可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。
小滿6禁忌：
1、忌露肚臍：
小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍被涼風或者冷氣吹入，導致溼氣入體影響健康。
2、忌生冷飲料：
小滿天氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。
3、不要浪費米食：
小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。
4、禁吃助溼食物：
小滿天禁吃助溼食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發溼疹、風濕疹。
5、少熬夜：
小滿日，晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘，頭髮癢,喉嚨不適。
6、不要吃隔夜菜：
小滿天氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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