每日星座運勢／獅子工作若不夠積極 失去不少商機

2026-06-29

牡羊座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：相對平靜安好的日子。

【整體運★★★☆☆】

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

【愛情運★★☆☆☆】

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

【事業運★★★★☆】

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★★】

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

【愛情運★★★★☆】

有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。

【事業運★★★★☆】

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：失去的，不一定是最珍貴的。

【整體運★★★☆☆】

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

【事業運★★★☆☆】

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

【財富運★★★☆☆】

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天秤座

短評：留意過程，少計較得失。

【整體運★★★★☆】

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★★】

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：只要不粗心大意，就能順利完成任務。

【整體運★★★☆☆】

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

【愛情運★★★☆☆】

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

【事業運★★☆☆☆】

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

【財富運★★★☆☆】

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

射手座

短評：看待事物顯得偏激，小心得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

【財富運★★☆☆☆】

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：規劃之日，不宜冒進。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：有貴人出現，要好好把握。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

【財富運★★★☆☆】

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：做好份內事，少參與他人的討論。

【整體運★★☆☆☆】

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

【事業運★★★☆☆】

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

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