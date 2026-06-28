每日星座運勢／巨蟹學習壓力激鬥志 購物莫貪便宜
2026-06-28
牡羊座
短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。
【整體運★★★★☆】
有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。
【愛情運★★★★★】
超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。
【財富運★★★★☆】
用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金
開運方位：東南方向
金牛座
短評：三思而後行讓你大有收穫。
【整體運★★★★★】
投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。
【愛情運★★★★★】
詩情畫意的一天，約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
【事業運★★★★☆】
休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。
【財富運★★★★☆】
有不勞而獲的機運，例如：中獎、得禮金、分紅等，頗能知足，不貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 乳酪白
開運方位：正南方向
雙子座
短評：異性緣佳，是談情說愛的好日子。
【整體運★★★★☆】
單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。
【財富運★★★☆☆】
理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 嫩芽綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：在壓力中成長。
【整體運★★★☆☆】
交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。
【事業運★★★☆☆】
忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。
【財富運★★☆☆☆】
易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 白鋼銀
開運方位：正南方向
獅子座
短評：做事順心愉快，整天都有好心情。
【整體運★★★★☆】
愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。
【愛情運★★★☆☆】
不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。
【事業運★★★★☆】
情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。
【財富運★★★★☆】
果決者可抓住時機，減少錢財的損失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉
開運方位：西南方向
處女座
短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。
【整體運★★★★☆】
今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。
【愛情運★★★★☆】
已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。
【事業運★★★☆☆】
容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。
【財富運★★★★☆】
耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 寶石藍
開運方位：東南方向
天秤座
短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
【整體運★★★☆☆】
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
【愛情運★★★☆☆】
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
【事業運★★★☆☆】
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
【財富運★★☆☆☆】
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00pm 苔蘚綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：愛情甜美的日子，心情舒暢。
【整體運★★★★★】
單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！
【愛情運★★★★★】
熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的回饋。
【事業運★★★☆☆】
與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。
【財富運★★★★☆】
今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 和闐玉白
開運方位：正東方向
射手座
短評：閱讀也是種享受。
【整體運★★★★☆】
愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。
【愛情運★★★★☆】
戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！
【事業運★★★★☆】
苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：放鬆休閒的好日子。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
【愛情運★★☆☆☆】
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！
【事業運★★★★☆】
有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。
【財富運★★☆☆☆】
想以轉行來發財比較困難。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 白鋼銀
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：春風得意，易遇良緣。
【整體運★★★☆☆】
單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。
【愛情運★★★★☆】
愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。
【事業運★★☆☆☆】
常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。
【財富運★★★☆☆】
財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 古銅青
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：向他人表示愛心的好時候。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
【事業運★★★★☆】
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
【財富運★★★☆☆】
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀
開運方位：正北方向
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