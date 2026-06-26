每日星座運勢／金牛接觸到賢能之士 學習提升自我

2026-06-26

牡羊座

短評：異性吸引力強，桃花紛飛。

【整體運★★★★☆】

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，會生起共築愛巢的念頭。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

金牛座

短評：口才佳，人際關係運高漲。

【整體運★★★★★】

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合；戀愛中人，不妨用點小技巧逗逗對方吧！

【事業運★★★★☆】

如果是和價格或薪水有關的話，今天就免談吧，其他事倒好，適合與客戶或上司商量！

【財富運★★★★☆】

財運氣勢如虹，頗有中大獎的好兆頭，可抽獎、買樂透等試試手氣，易有好運降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：幸運指數頗高，會有意外驚喜。

【整體運★★★★☆】

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★★★】

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：東南方向

獅子座

短評：賺錢容易，守錢難。

【整體運★★★★☆】

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 珍珠白

開運方位：正北方向

處女座

短評：不斷努力就會有好的成就。

【整體運★★★☆☆】

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

【愛情運★★★☆☆】

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

【財富運★☆☆☆☆】

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

天秤座

短評：無力感強烈的一天。

【整體運★★☆☆☆】

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

【事業運★★★☆☆】

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

【財富運★☆☆☆☆】

財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：易有挫折感，工作中難求平衡。

【整體運★☆☆☆☆】

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

【愛情運★★☆☆☆】

有異性主動靠近，但你顯得不太耐煩，小心因此而影響桃花運。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運有如烏雲罩頂，宜採取謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

【財富運★☆☆☆☆】

今天容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者要多留神。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：利弊共趨的形勢演變。

【整體運★★☆☆☆】

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

【事業運★★☆☆☆】

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：今天財運較低，入市須謹慎。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

【事業運★★☆☆☆】

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

【財富運★★★☆☆】

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：西北方向

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