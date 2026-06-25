每日星座運勢／牡羊新興產業有風險 注意把握好方向

2026-06-25

牡羊座

短評：冷靜處事，切勿感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

【財富運★★★☆☆】

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：西北方向

金牛座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：事業、愛情都順利的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

【事業運★★★☆☆】

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

【財富運★★☆☆☆】

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：善用分析能力，才能事半功倍。

【整體運★★☆☆☆】

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，生財力道有限。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：總運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

【整體運★★☆☆☆】

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

【愛情運★★☆☆☆】

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

【事業運★★★★☆】

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

射手座

短評：運勢走高，易有驚喜的一天。

【整體運★★★★★】

笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段特別的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑難雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資者資金周轉有困難，不妨向親友求援，易得到援助。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與養眼、有修養的異性結緣；有伴侶者有利製造浪漫，宜約會、看電影。

【事業運★★★★☆】

多站在上司和同事的立場考慮問題，會獲得可貴的好人緣，增強外部助力。

【財富運★★★★☆】

花點錢在交際應酬上，可以改善人際關係；此外，對未來的財運也會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：開朗坦率，今天情緒較高昂。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜多加把握！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：喜歡的味道自己製造。

【整體運★★★☆☆】

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

【事業運★★★☆☆】

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

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