每日星座運勢／水瓶新造型換好心情 有事提早準備

2026-06-23

牡羊座

短評：忘不掉，就別勉強自己吧！

【整體運★★★★☆】

受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶相處主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應多多換位思考，多包容對方。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖地接受指令行事吧！

【財富運★★★★☆】

閒暇時，可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 櫻桃紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：感情繁多雜亂。

【整體運★★★☆☆】

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

【整體運★★★★☆】

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

【愛情運★★★★☆】

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

【事業運★★★★☆】

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：太懶散容易喪失積極性！

【整體運★★☆☆☆】

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

【財富運★★☆☆☆】

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今天特別容易受他人影響。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

【愛情運★★☆☆☆】

把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

【財富運★★☆☆☆】

悶悶不樂會使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：三人行必有我師。

【整體運★★★★☆】

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★★☆】

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

【事業運★★★☆☆】

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

【財富運★★★☆☆】

在投資前應多請教有經驗的前輩。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

射手座

短評：今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

【愛情運★★★☆☆】

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

【財富運★★☆☆☆】

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 橄欖綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛與不愛，直接說出來就好。

【整體運★★★★★】

感情的培養總有結束的時候，拖泥帶水會令對方心生反感，今天便是個不錯的澄清時機。步步為營的投資策略令你斬獲頗多，財運更是水漲船高；懂得活學活用，收穫會更加明顯。

【愛情運★★★★☆】

愛情開花結果的好日子，有利談情說愛。單身者無論是相親還是自由戀愛，都易結良緣。

【事業運★★★★☆】

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心地與人周旋、交涉；多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

【財富運★★★★★】

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會時，可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：試著改變自己。

【整體運★★★☆☆】

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：愛情需借助開運物來開運哦！

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

【財富運★☆☆☆☆】

看到他人獲利會讓你心動，投資時應避免跟隨潮流而掉入陷阱。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

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