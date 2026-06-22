每日星座運勢／摩羯工作有新任務 歡喜迎接挑戰

2026-06-22

牡羊座

短評：靈感不斷，有利創作。

【整體運★★★★★】

說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★★☆】

一切都很正常，實力會真實展露出來。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 珠貝白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：健康運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

【愛情運★☆☆☆☆】

情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

【財富運★★☆☆☆】

在花費上要小心，別超支了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

雙子座

短評：適合學習的一天。

【整體運★★★☆☆】

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

【事業運★★★☆☆】

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

【財富運★★★☆☆】

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 淺海藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：依賴心理過於強烈，可不是好事！

【整體運★★★★☆】

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

【事業運★★★★★】

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

【財富運★★★☆☆】

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：停下腳步是為了走更長遠的路。

【整體運★★☆☆☆】

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★☆☆☆☆】

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

射手座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★☆】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將成為自帶光環的人氣王。

【事業運★★★★☆】

會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求之心，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。

【財富運★★★★☆】

有合作機會，易名利雙收。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：充滿活力與生機的一天。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

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