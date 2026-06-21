每日星座運勢／射手有機會受到邀約 參加活動聚會

2026-06-21

牡羊座

短評：自信滿滿，活力四射。

【整體運★★★☆☆】

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

【事業運★★★☆☆】

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

【財富運★★★☆☆】

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：小心因感性多情帶來的困擾。

【整體運★★★☆☆】

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

【事業運★★★☆☆】

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀

開運方位：西北方向

雙子座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

【整體運★★★★★】

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

【事業運★★★★★】

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

【財富運★★★★☆】

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：正北方向

獅子座

短評：驚喜連連。

【整體運★★★☆☆】

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

【事業運★★☆☆☆】

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

【財富運★★★★☆】

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：對別人的言行，不宜做評價。

【整體運★★★☆☆】

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

【愛情運★★★☆☆】

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

【事業運★★☆☆☆】

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：有意想不到的事情發生。

【整體運★★★★☆】

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

【事業運★★★★☆】

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

【財富運★★★★☆】

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心境明朗，化解誤會之日。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

【事業運★★★☆☆】

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

射手座

短評：開心愉快的一天，交友機會多。

【整體運★★★★☆】

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

【事業運★★★★☆】

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

【財富運★★★★☆】

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

【整體運★★★★★】

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

【愛情運★★★★☆】

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

【事業運★★★★★】

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

【財富運★★★★☆】

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：易與人產生意見不合。

【整體運★★★★☆】

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

【愛情運★★★☆☆】

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

【事業運★★★★☆】

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

【財富運★★★★☆】

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢平順，有些小事情需要處理。

【整體運★★★☆☆】

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

【事業運★★☆☆☆】

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

【財富運★★★★☆】

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：正西方向

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