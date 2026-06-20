每日星座運勢／天蠍放鬆心情活思維 忙碌中有收穫
2026-06-20
牡羊座
短評：充滿創意的一天。
【整體運★★★★☆】
戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！
【愛情運★★★★☆】
多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。
【事業運★★★☆☆】
容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！
【財富運★★★★☆】
懂得開源節流者，進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 深茄紫
開運方位：正南方向
金牛座
短評：心情愉快，做事情很有幹勁。
【整體運★★★★★】
今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。
【愛情運★★★★☆】
愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。
【事業運★★★★☆】
活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。
【財富運★★★★★】
事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00am 和闐玉白
開運方位：東北方向
雙子座
短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。
【整體運★★★★☆】
感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。
【愛情運★★★★☆】
在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。
【事業運★★★★☆】
遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。
【財富運★★★☆☆】
一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。
【整體運★★★☆☆】
愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
【愛情運★★★★☆】
魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。
【事業運★★☆☆☆】
顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。
【財富運★★★☆☆】
失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-5:00pm 墨玉綠
開運方位：正東方向
獅子座
短評：桃花旺盛，與異性互動的好日子。
【整體運★★★★☆】
感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！
【事業運★★★☆☆】
事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。
【財富運★★★★☆】
收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 石榴紅
開運方位：西南方向
處女座
短評：適合與家人一起娛樂。
【整體運★★★★☆】
小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。
【愛情運★★★★☆】
另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？
【事業運★★★★★】
運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。
【財富運★★★☆☆】
零散支出減少，能夠有所積蓄。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃
開運方位：西南方向
天秤座
短評：愛情運較為突顯的一天。
【整體運★★★☆☆】
單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。
【愛情運★★★★☆】
已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！
【財富運★★★☆☆】
資金調度頻繁，開銷極大。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00am 碧空藍
開運方位：正南方向
短評：運勢較強的一天。
【整體運★★★★★】
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。
【愛情運★★★★★】
單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。
【事業運★★★★★】
充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-9:00am 葡萄紫
開運方位：正南方向
射手座
短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。
【整體運★★★★★】
享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。
【事業運★★★★☆】
發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。
【財富運★★★★☆】
財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-7:00am 葡萄紫
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：心情不錯，適合與朋友談心。
【整體運★★★★☆】
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
【愛情運★★★★☆】
愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。
【事業運★★★★☆】
衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。
【財富運★★★☆☆】
生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 可可棕
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。
【整體運★★★★★】
有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。
【愛情運★★★★☆】
好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！
【事業運★★★★☆】
發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。
【財富運★★★★★】
事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：從總體運勢來看還是比較好。
【整體運★★★★☆】
與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。
【財富運★★★☆☆】
銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙
開運方位：正東方向
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